Lexus UX: la versione speciale Midnight Edition per la SUV compatta ibrida

Di dario montrone lunedì 18 maggio 2020

Tutte le caratteristiche della Lexus UX Midnight Edition, nuova versione speciale della SUV compatta premium a propulsione ibrida

La gamma italiana della Lexus UX è stata ampliata alla versione speciale Midnight Edition, in vendita al prezzo di 44.450 euro e disponibile esclusivamente nella colorazione Nero Grafite della carrozzeria. Inoltre, sono previste le profilature Silver laterali, anteriori e posteriori, più gli specifici cerchi in lega da 18 pollici di colore nero opaco.

Inoltre, la SUV compatta Lexus UX Midnight Edition a propulsione ibrida ha l'abitacolo di colore nero Black, con il battitacco retroilluminato e il sistema multimediale MM19 dotato di Smartphone Integration con Apple Car Play e Google Android Auto, DCM (acronimo di Data Communication Module) e aggiornamento 'over the air' per il navigatore satellitare integrato.

Sicurezza al primo posto

La dotazione di serie della nuova Lexus UX Midnight Edition comprende anche il pacchetto Lexus Safety System+, completo dei dispositivi PCS (acronimo di Pre Crash System) con le funzioni di rilevamento ciclisti (solo diurno) e pedoni (anche notturno), LTA di assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta, AHB con i fari abbaglianti automatici a led, RSA per il riconoscimento della segnaletica stradale e DRCC con la funzione di cruise control adattivo.