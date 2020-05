Porsche 911 Targa: ecco la nuova generazione

Di dario montrone lunedì 18 maggio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Porsche 911 Targa, disponibile solo nelle configurazioni Targa 4 da 385 CV e Targa 4S da 450 CV

La gamma della nuova Porsche 911 modello 992 è stata ampliata alla variante Targa che rappresenta l'ottava generazione dal 1965 ad oggi. Esteticamente è riconoscibile per l'inconfondibile tetto apribile automatica in soli 19 secondi. La relativa gamma comprende le versioni Targa 4 e Targa 4S, in vendita sul mercato italiano dal mese di agosto rispettivamente a 132.571 euro e 148.431 euro. Entrambe sono equipaggiate con il motore biturbo a benzina 3.0 Boxer a sei cilindri, abbinato al cambio automatico a doppia frizione PDK ad otto rapporti, nonché alla trazione integrale Porsche Traction Management.

La nuova Porsche 911 Targa 4 eroga 385 CV di potenza e 450 Nm di coppia massima, raggiunge la velocità massima di 289 km/h e accelera da 0 a 100 in 4,2 secondi. La nuova Porsche 911 Targa 4S, invece, può contare su 450 CV di potenza, 530 Nm di coppia massima, 304 km/h di velocità massima e 3,6 secondi per lo spunto 0-100. La dotazione di serie per entrambe le configurazioni comprende il sistema PASM (acronimo di Porsche Active Suspension Management) con le modalità di guida Normal e Sport, il dispositivo Porsche Wet ed il sistema PCM (acronimo di Porsche Communication Management) con il display touch screen da 10,9 pollici, il navigatore satellitare online e la funzione Connect Plus dotata di Apple Car Play.



Uguali e diverse a livello meccanico

A livello meccanico, la nuova Porsche 911 Targa 4 prevede quattro freni a disco da 330 millimetri di diametro, più gli pneumatici anteriori 235/40 ZR19 e posteriori 295/35 ZR20. Per la nuova Porsche 911 Targa 4S sono previsti i quattro freni a disco da 350 millimetri di diametro, le pinze dei freni di colore rosso anteriori a sei pistoncini e posteriori a quattro pistoncini, gli pneumatici anteriori 245/35 ZR20 e posteriori 305/30 ZR21, più il sistema PTV+ (acronimo di Porsche Torque Vectoring Plus) e, come optional, il cambio meccanico a sette marce con il pacchetto Sport Chrono.



Optional e personalizzazioni

Infine, la nuova Porsche 911 Targa può essere personalizzata con le varie opzioni dei programmi Porsche Tequipment e Porsche Exclusive Manufaktur, senza dimenticare i dispositivi Porsche InnoDrive con la funzione di Adaptive Cruise Control, Smartlift con l'assetto rialzato per la guida in città e PCCB (acronimo di Porsche Ceramic Composite Brake) con i quattro freni a disco in carboceramica.