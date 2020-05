Ford Explorer: tutte le caratteristiche della grande SUV ibrida Plug-In

Di Dario Montrone venerdì 15 maggio 2020

Ecco la nuova Ford Explorer per il mercato italiano, la grande SUV a sette posti, solo nella versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida

La nuova Ford Explorer è disponibile anche sul mercato italiano nell'unica versione Plug-In Hybrid da 457 CV di potenza complessiva e 825 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il motore a benzina 3.0 V6 EcoBoost e il propulsore elettrico dedicato. Inoltre, grazie alla batteria da 13,6 kWh, può contare sull'autonomia massima di 48 km nella modalità di guida elettrica. Nella modalità ibrida, invece, consumi ed emissioni ammontano rispettivamente a 2,9 litri di carburante per 100 km e 66 g/km di CO2.

A livello meccanico, la SUV di grandi dimensioni Ford Explorer è dotata anche della trazione integrale Intelligent All Wheel Drive, in abbinamento al cambio automatico a dieci rapporti. Per quanto riguarda la sicurezza, sono previsti i vari dispositivi Adaptive Cruise Control con la funzione Stop&Go, Speed Sign Recognition, Lane Centring, Reverse Brake Assist, Lane Keeping, Active Park Assist Upgrade con la funzione Park Out Assist, Blind Spot Information System con la funzione Cross Traffic Alert e Pre Collision Assist con la funzione Active Braking. Per la guida in fuoristrada, invece, figurano i dispositivi Hill Descent Control e Terrain Management System, quest'ultimo con le sette modalità di guida Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul, Eco e Deep Snow & Sand.

Versione unica per il mercato italiano

In vendita a 81.000 euro, la nuova Ford Explorer ha la dotazione di serie completa di cerchi in lega da 20 pollici di colore nero opaco, vetri posteriori oscurati, pad per la ricarica wireless, volante riscaldabile, sedili anteriori sia climatizzati che riscaldabili, nonché regolabili in dieci posizioni e dotati della funzione massaggio, climatizzatore automatico trizona, quattro porte USB, cinque prese da 12V, dodici portabicchieri e sistema multimediale Sync 3 con il display touch screen da 10,1 pollici, il model integrato Ford Pass Connect, il navigatore satellitare integrato e l'impianto audio B&0 da 980W dotato di 14 altoparlanti. Infine, è riconoscibile esteticamente per la finitura satinata di elementi della carrozzeria come la calandra, le barre sul tetto e le cornici della porte, mentre l'abitacolo prevede la configurazione a sette posti, gli inserti in mogano e vari vani portaoggetti da 123 litri di capienza totale.