Goodyear EfficientGrip Performance 2 e Vector 4Seasons Gen-3

Di Junio Gulinelli giovedì 14 maggio 2020

I nuovi pneumatici aumentano il chilometraggio e le performance. Saranno introdotti progressivamente durante quest'anno





Per Goodyear la ripartenza post-Coronavirus passa per due nuovi pneumatici presentati questa mattina con una conferenza, naturalmente ancora virtuale: il nuovo EfficientGrip Performance 2 e il Vector 4Season di terza generazione.

Goodyear EfficientGrip Performance 2

Uno dei best seller del marchio, scelto soprattutto da chi non rinuncia alle prestazioni, si rinnova adottando nuove tecnologie che lo migliorano soprattutto in tema di chilometraggio. Pensato per vetture con cerchi di dimensioni comprese tra i 15 e i 18 pollici, l’EfficientGrip Performance 2 vanta una resistenza all'uso del 50% superiore (in termini di chilometri percorsi) rispetto al suo predecessore.

Non per questo rinuncia alle prestazioni, visto che sul fronte della frenata, i test indipendenti avrebbero fatto registrare spazi ridotti sia sulle strade bagnate che su quelle asciutte. Tra le novità introdotte Goodyear sottolinea un’elevata elasticità e flessibilità del battistrada, intagli più lunghi, una mescola meno rigida e larghe costolature. Le 45 diverse misure a disposizione per questo pneumatico verranno introdotte gradualmente sul mercato nel corso dell’anno.

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Per Goodyear il nuovo Vector 4Seasons Gen-3 rappresenta l’ultimo sviluppo delle tecnologie a disposizione dell’azienda. Questo pneumatico è stato pensato per garantire, ancora di più rispetto al suo predecessore, le migliori performance possibili su asciutto, su bagnato e su neve. La tecnologia Dry Handling di Goodyear sfrutta i robusti tasselli della sommità del battistrada e della spalla per ridurre la deformazione del pneumatico durante le manovre più impegnative, garantendo una frenata sull'asciutto migliorata del 5% rispetto al Vector 4SeasonsGen-2.

Il Vector 4Seasons Gen-3 mantiene anche gli stessi livelli di resistenza all'aquaplaning grazie alla tecnologia Aqua Control di Goodyear, che sfrutta profonde e larghe scanalature sul battistrada che si modificano con il passare del tempo mantenendo così costante la capacità di evacuazione dell’acqua e la riduzione dell’aquaplaning lungo tutta la vita del pneumatico.

Grazie alla tecnologia Snow Grip di Goodyear, l’estesa lamellatura al centro del battistrada del pneumatico Vector 4Seasons Gen-3 garantisce una migliore aderenza sulla neve incrementata del 5%rispetto alla precedente generazione.

Il nuovo Vector 4Seasons Gen-3 è disponibile dal mese di aprile, con oltre 80 misure dai 14 ai 19 pollici che verranno introdotte progressivamente nel 2020 e nei primi mesi del 2021.