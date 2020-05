Ferrari protagonista del Motor Valley Fest Digital 2020

Di Francesco Irace giovedì 14 maggio 2020

La Casa di Maranello prenderà parte al convegno inaugurale, alla tavola rotonda sul mondo racing e agli E-Talent Talk per giovani e start-up

Ferrari è protagonista del Motor Valley Fest Digital, manifestazione online in programma dal 14 al 17 maggio dedicata ai marchi che hanno contribuito a costruire la leggenda della Motor Valley emiliano-romagnola. Il Centro Stile del Cavallino Rampante ha infatti tratteggiato la propria interpretazione grafica del tema dell’evento, “Engine Restart”, in cui il pulsante di un’ideale ripartenza non solo del Marchio, ma di tutto il sistema Paese, è incastonato all’interno di una Pista di Fiorano proiettata nel futuro.



Ripartenza del mondo della mobilità ai tempi del Coronavirus

Il tema del convegno inaugurale (in diretta streaming oggi dalle 9.30 alle 12.00) sarà la ripartenza del mondo della mobilità ai tempi del Covid-19; per Ferrari parteciperà Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer. Alle 15.40, sarà invece Mattia Binotto (Managing Director and Team Principal Scuderia Ferrari Mission Winnow) a prendere parte alla tavola rotonda sui trend tecnologici e sul coinvolgimento di nuove generazioni di appassionati nel mondo racing.

Ferrari Purosangue: nuove indiscrezioni sulla Super SUV del Cavallino Nuove indiscrezioni per la Ferrari Purosangue, l'inedita Super SUV della Casa di Maranello attesa per il 2022.



Domani E-Talent Talk e sabato diretta dal Museo Enzo Ferrari di Modena

La giornata di venerdì 15 sarà dedicata agli E-Talent Talk, in cui le aziende illustreranno a studenti e start-up le competenze e le professionalità richieste dal mondo del lavoro digitale: l’incontro con la Casa di Maranello è in programma dalle 12.30 alle 13.30. Di grande interesse anche le iniziative dedicate agli appassionati: alle 16.00 di sabato David Tonizza ed Enzo Bonito, sim driver di FDA Hublot Esports Team, saranno protagonisti di una sessione di coaching interattivo sulla piattaforma di Assetto Corsa. Alle ore 18.00 è prevista una diretta streaming dal Museo Enzo Ferrari di Modena sulla pagina Facebook di Motor Valley e dei Musei Ferrari. Il pubblico potrà assistere a una visita virtuale in anteprima della nuova mostra Grand Tour, di recente inaugurazione.



Domenica da Maranello

Da non perdere infine il live streaming di domenica 17 alle ore 12.30, in cui entreremo virtualmente nel Museo Ferrari di Maranello alla scoperta delle hypercar, delle sportive e delle monoposto che hanno contribuito ai trionfi in pista del Cavallino Rampante, non ultima la 488 GTE che si è imposta l’anno scorso alla 24 Ore di Le Mans.