Nuova Honda Jazz: legame con la F1

Di Tommaso Giacomelli giovedì 14 maggio 2020

La nuova Honda Jazz presenta un sistema ibrido che deriva direttamente dall'esperienza coltivata negli ultimi anni da Honda in Formula 1

Potrebbe suonare strano, la Honda Jazz e la Formula 1, ma non è così. La nuova generazione della compatta nipponica ha invece un legame vicino proprio con la massima espressione del Motorsport, dato che Honda è attualmente presente fornendo motori a due scuderie importanti come la Red Bull e l'AlphaTauri. L'esperienza accumulata in questo settore è stata fondamentale per il programma Hybrid Power Unit, per migliorare l'efficienza energetica del sistema ibrido e:HEV, di cui dispone la nuova Honda Jazz.



Il propulsore da F1

In F1 Honda utilizza un propulsore che porta la sigla RA620H, formato da un motore a combustione interna a sei cilindri da 1.600cc ad alta efficienza, combinato con un sistema di recupero dell'energia. Questo sistema ibrido recupera l'energia prodotta dai freni e dai gas di scarico per dar vita a una spinta straordinaria in fase di accelerazione e limitare proverbiale turbo lag, il ritardo del turbo. Gli ingegneri Honda di Formula 1, durante le corse, valutano costantemente il rapporto tra energia recuperata e quella impiegata dal sistema ibrido, per offrire le migliori prestazioni possibili in ogni condizione. Questa grande esperienza accumulata è la principale fonte d'ispirazione nello sviluppo degli avanzati propulsori e:HEV, che fanno parte della nuova gamma di modelli ibridi del Costruttore giapponese, compresa la Honda Jazz. Il suo sistema ibrido e:HEV recupera l'energia per ricaricare la batteria e sostenere la potenza del motore, confezionando un'esperienza di guida piacevole ed efficiente, con un passaggio fluido ed impercettibile tra una modalità di guida e l'altra.



Sistema e:HEV

Il sistema e:HEV pensato proprio per la Jazz ha a disposizione due potenti motori elettrici compatti collegati ad un motore a benzina i-VTEC DOHC da 1.5 litri, una batteria agli ioni di litio e una trasmissione a rapporto fisso che si attiva tramite un'unità intelligente di controllo della potenza (PCU). Per rendere l'esperienza di guida più coinvolgente sono presenti varie modalità di guida: