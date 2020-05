Sciopero Benzinai: chiusura impianti autostradali dalle 22 del 13 maggio

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 13 maggio 2020

Sciopero dei benzinai sulle autostrade a partire dalle 22:00 del 13 maggio e per le successive 48 ore, per denunciare la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione

Dalle 22:00 del 13 maggio, le stazioni di rifornimento lungo l'arco autostradale italiano saranno chiuse per 48 ore, per lo sciopero indetto da Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio, per denunciare "la condizione di emergenza economica e sanitaria nella quale continuano ad essere lasciate le imprese di gestione". Lo sciopero è l'arma scelta dalle organizzazioni di categoria, per rispondere (secondo loro) alla latitanza governativa di alcuni settori: "Davvero incomprensibile l'atteggiamento indifferente e sordo del Governo, rispetto ad impegni rimasti lettera morta, assunti all'interno di un tavolo negoziale che non si riunisce colpevolmente da oltre un mese".



La nota sindacale

La risposta dell'Unione dei consumatori

Di tutta risposta in relazione a questo sciopero va presa nota anche della posizione dell’Unione dei consumatori che definisce lo sciopero illegittimo: "Dato che viola la regolamentazione del settore adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione 01/94 del 19 luglio 2001, secondo la quale non si possono fare scioperi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità come è, ovviamente, l’emergenza coronavirus che sta vivendo il Paese".