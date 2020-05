Kia Sorento: maggiore sicurezza con il Blind-Spot View Monitor

Di Tommaso Giacomelli martedì 12 maggio 2020

Kia Sorento offre per la prima volta in Europa il Blind-Spot View Monitor, che permette di avere una visione sempre chiara sugli angoli ciechi della macchina

La nuova generazione di Kia Sorento introduce un livello di sicurezza molto elevato, anche grazie al Blind-Spot View Monitor, un innovativo sistema che consente al guidatore di avere un'attenzione in più, eliminando i punti ciechi del veicolo, a sinistra e a destra. Uno strumento di salvaguardia in più sia per chi sta al volante, sia per chi si trova sulla strada. Sorento è il primo modello che nel Vecchio Continente offre questa tipologia di assistenza alla guida, permesse dal nuovo quadro strumenti da 12,3 pollici, totalmente digitale. Blind-Spot view Monitor ottimizza la visione del conducente su tutti e due i lati dell'auto durante la guida in autostrada ed è collegato all'attivazione dell'indicatore di direzione.



Funzionamento

L'immagine ad alta risoluzione proviene da una delle telecamere grandangolari (posizionate nelle calotte degli specchi retrovisori esterni) che fissano l'obiettivo sull'angolo cieco. In questo modo, qualora il conducente volesse cambiare corsia, viene mostrato l'eventuale veicolo sopravveniente e non visibile proprio perché nel punto cieco. Tale immagine prende il posto del tachimetro per un breve momento, senza però togliere il riferimento della velocità. Questo innovativo sistema adotta un angolo di visione più ampio dando la possibilità ai conducenti di avere l'immagine chiara dell'altro veicolo. Insieme a questa tecnologia è abbinato il Surround View Monitor e il PCA, un vassistente virtuale che permette di evitare le collisioni durante le manovre di parcheggio.



Quadro strumenti

Il quadro strumenti digitale Supervision di Kia è realizzato per dare informazioni ai conducenti nel modo più chiaro possibile. Con un display ad alta definizione da 1920 x 720 pixel, l'area digitale sostituisce i tradizionali quadranti analogici del tachimetro e del contagiri con un unico display che riproduce indicatori digitali assolutamente precisi. Tra i quadranti è prevista anche una sezione multifunzione per visualizzare le indicazioni del sistema di navigazione, i riferimenti dell'audio e le informazioni di viaggio dettagliate, nonché avvisi di diagnostica del veicolo e notifiche pop-up collegate alle diverse tecnologie di sicurezza attiva e di assistenza alla guida.