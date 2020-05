Audi RS 6 by Wheelsandmore: 1.010 CV, familiare o hypercar?

Di Junio Gulinelli martedì 12 maggio 2020

L'ultima proposta del tuner tedesco per la nuova generazione della familiare arrabbiata dei Quattro Anelli





L’Audi RS6, soprattutto l’ultima generazione, è una delle familiari più radicali che si possano trovare sul mercato. Questo è proprio uno dei motivi per cui è anche una delle più scelte dai tuner internazionali. L’ultimo capitolo della saga delle Audi RS 6 modificate lo ha scritto il preparatore tedesco Wheelsandmore con una sua propria interpretazione della station wagon di Ingolstadt, portata oltre la soglia dei 1.000 CV.

Di fatto altri tuner tedeschi avevano già messo le mani sull’ultima versione della RS 6, come ad esempio Mansory e ABT che l’hanno pompata rispettivamente a 730 e 750 CV. E solo poco più tardi arriva questa nuova esagerata proposta di Wheelsandmore.

5 Stages, fino a 1.010 CV di potenza

Lo specialista di Baesweiler offre diversi kit meccanici per l’ultima Audi RS 6. Il primo upgrade d’accesso al catalogo , lo Stage 1, porta il V8 TFSI da 4.0 litri a 710 CV (+110 CV) e 920 Nm di coppia (+120 Nm). Il tutto con una semplice riprogrammazione della centralina. Per questa modifica ci vogliono 2.499 euro.

Lo Stage 2 e lo Stage 3 mettono sul banco ancora più cavalli. L’otto cilindri arriva così a sprigionare rispettivamente 730 CV e 785 CV, con una coppia massima di 930 o 1.060 Nm. In entrambi i casi, oltre alla modifica alla centralina, viene aggiunto un nuovo sistema di scarico. Per quanto riguarda i prezzi la prima alternativa costa 9.149 euro, la seconda 14.900 euro.

Ma per trasformare l’Audi RS 6 in una vera e propria hyper car servono lo Stage 4 o lo Stage 5. Nel primo caso la familiare dei Quattro Anelli arriva a 965 CV (e 1.250 Nm di coppia), mentre per l’offerta top di gamma sono disponibili ben 1.010 CV (con la coppia stabile a 1.250 Nm) grazie soprattutto ai due turbocompressori più grandi. Per la modica cifra di 39.900 euro o 49.900 euro.

L'iniezione di potenza, qualunque essa sia, può essere accompagnata da cerchi esclusivi 6Sporz² da 22 pollici.