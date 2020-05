Toyota Highlander: al debutto sul mercato europeo

Di Dario Montrone lunedì 11 maggio 2020

Tutte le caratteristiche della nuova Toyota Highlander, in arrivo anche sul mercato italiano nel corso del prossimo anno

Ecco la nuova generazione della Toyota Highlander, la SUV di grandi dimensioni che per la prima volta sarà disponibile anche sul mercato europeo. Attesa anche sul mercato italiano nel corso del 2021, sarà proposta solo nella configurazione Hybrid a propulsione ibrida da 244 CV di potenza complessiva, 6,6 litri per 100 km di consumo medio e 146 g/km di CO2 come emissioni.

Lunga esattamente 495 centimetri, la nuova Toyota Highlander condivide la piattaforma modulare GA-K con altri modelli della Casa di Nagoya. Oltre al sistema Full Hybrid Electric, tra le caratteristiche tecniche figurano anche la trazione integrale AWD-i e il motore aspirato 2.5 Atkinson a benzina. Per quanto riguarda la versatilità, è previsto l'abitacolo a sette posti, con la seconda fila di sedili scorrevole per 180 millimetri, mentre il volume del bagagliaio varia dai 658 litri di capacità minima ai 1.909 litri di capienza massima.

Dotazione di serie 'full optional'

La dotazione di serie della nuova Toyota Highlander sarà completa di cerchi in lega da 20 pollici di diametro, portellone posteriore elettrico, display multimediale nella console centrale da 12,3 pollici con il navigazione satellitare integrato, head-up display, Apple CarPlay e Android Auto, ricarica wireless per smartphone, ventilazione dei sedili e specchietto retrovisore digitale commutabile. Non mancherà il pacchetto Toyota Safety Sense che comprenderà il sistema di pre-collisione (PCS), più i dispositivi ACC (Full Range Adaptive Cruise Control), Road Sign Assist (RSA), Lane Tracing Assist (LTA), Lane Departure Alert (LDA) e Automatic High Beam (AHB).