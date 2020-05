Insight Auto Design: il tour virtuale (gratuito) nel centro stile di Ingolstadt

Di Junio Gulinelli giovedì 7 maggio 2020

Accessibile, per tutti, dal sito Web Audi Stream. Dura 20 minuti e si adatta alle domande dei cyber visitatori





La Casa dei Quattro Anelli offre un nuovo inedito viaggio virtuale e interattivo (gratuito) per esplorare l’universo stilistico della Casa dei Quattro Anelli, Si chiama “Insight Audi Design” e grazie a una serie di sequenze video e guide specializzate offerte in remoto al visitatore virtuale, lo introduce nel mondo del Design Audi.

Il tour, nel quale viene mostrato come lavorano i disegnatori di Ingolstadt, dura circa 20 minuti e viene adattato in tempo reale alle domande dei partecipanti, l’esperienza viene così personalizzata individualmente. Per prenotare una visita virtuale basta iscriversi a uno degli slot disponibili sul sito web www.audi.stream.

L’iniziativa "Insight Audi Design" arricchisce il tour online dello stabilimento di Ingolstadt, attivo da novembre 2019 e dedicato sia agli highlight tecnici del Brand sia alle diverse fasi di produzione delle vetture, spaziando dalle prime attività all’interno del reparto presse sino alla finitura della carrozzeria della nuova Audi A3 Sportback o alla catena di montaggio della A4.