Nuova Peugeot 308: indiscrezioni anche per Sw e PSE

Di Dario Montrone martedì 5 maggio 2020

Nel corso del 2022 debutterà la nuova generazione della station wagon Peugeot 308 Sw, assieme all'inedita versione sportiva PSE a propulsione ibrida Plug-In



L'anno prossimo, nel corso della primavera, sarà svelata la terza generazione della Peugeot 308 che porterà al debutto il nuovo logo della Casa del Leone. Lunga all'incirca 430 centimetri, la nuoca compatta francese sarà sviluppata sull'aggiornata piattaforma modulare EMP2. Nel 2022, invece, potrebbe essere proposta nella versione sportiva PSE a propulsione ibrida Plug-In da 306 CV di potenza complessiva. Grazie al sistema Hybrid4, avrà anche la trazione integrale elettrica per competere direttamente con la nuova Volkswagen Golf R.

Nel 2022, dopo la presentazione ufficiale prevista per l'autunno del 2021, sarà introdotta anche la nuova generazione della station wagon Peugeot 308 Sw. Esteticamente, sarà riconoscibile per lo stile 'shooting brake' della carrozzeria, in linea con la concept car Peugeot Instinct esposta al Salone di Ginevra 2017. Il passo sarà maggiore di 11 centimetri rispetto alla variante hatchback a cinque porte, in quanto ammonterà a 273 centimetri. La gamma, invece, comprenderà il motore a benzina 1.2 PureTech nelle declinazioni da 100 CV, 130 CV e 155 CV, più il propulsore diesel 1.5 BlueHDi nelle configurazioni da 100 CV e 130 CV, tutti con la tecnologia 'mild hybrid' da 48V e il cambio manuale a sei marce. Inoltre, saranno previste anche le versioni Hybrid a propulsione ibrida Plug-In da 150 CV (con il motore elettrico integrato nel cambio automatico e-EAT8 ad otto rapporti) e 225 CV (con il propulsore elettrico dedicato). Infine, la nuova Peugeot 308 Sw porterà al debutto anche il nuovo cambio automatico a doppia frizione e-DCT ad otto rapporti, sviluppato in sinergia con lo specialista Punch Powertrain.

Anche crossover ed elettrica

Tuttavia, la gamma della nuova Peugeot 308 dovrebbe comprendere anche l'inedita variante crossover, con lo stile SUV coupé della carrozzeria per competere direttamente con la Kia XCeed. Nel 2023, invece, in occasione del restyling di metà carriera e parallelamente al debutto della terza generazione della SUV compatta 3008, sarà introdotto anche il modello e-308 a propulsione elettrica da almeno 200 CV di potenza.