Lamborghini Huracan EVO by Novitec

Di Junio Gulinelli martedì 5 maggio 2020

Tuning estetico per la nuova generazione della baby Lambo di Sant'Agata Bolognese





Poco più di un anno fa la firma del Toro svelò la nuova Lamborghini Huracan EVO, un’evoluzione della sportiva entry level della gamma di Sant’Agata Bolognese con ritocchi estetici, un nuovo equipaggiamento e un extra di potenza per il motore V10 che non perde la sua essenza. Una dose in più di stile, insomma, ma c’è chi ha deciso di migliorare ulteriormente la baby Lambo. Il tuner tedesco Novitec svela ora la sua re-interpretazione della sportiva italiana.

Body-kit: sex appeal ed efficienza aerodinamica assicurati

Esteticamente la nuova Lamborghini Huracan EVO by Novitec sfoggia un kit carrozzeria sviluppato nel tunnel del vento che le apporta un’aerodinamica più efficiente e un sex appeal più sedicente. Il pacchetto esterno è composto da uno splitter anteriore, nuovi paraurti, un alettone posteriore ispirato alla Huracan Performante e prese d’aria sul cofano.

La maggior parte di questi componenti sono realizzati in fibra di carbonio a vista per esaltarne il lato sportivo. Inoltre con questo nuovo ‘vestito’, la Huracan migliora il suo carico aerodinamico.

Ciliegina sulla torta è il set di ruote con cerchi forgiati Vossen proposti int re versioni diverse con pneumatici Pirelli P Zero ad alto rendimento da 245/30 ZR 20 per il treno anteriore e da 325/25 ZR21 per il posteriore.

Gli interni, infine, sono personalizzabili con un ampio catalogo di pelli e Alcantara.



Sospensioni ribassate e nuovo impianto di scarico

Le modifiche al telaio della Lamborghini Huracan riguardano le sospensioni ribassate di 35 mm, mentre l’impianto di scarico è affidato a un nuovo sistema disponibile in acciaio inossidabile o in Inconel ricoperto da una cappa dorata addizionale per l’isolamento termico. I terminali sono in carbonio o in acciaio inossidabile.