Honda Jazz: ancora più sicurezza con l'airbag centrale anteriore

Di Tommaso Giacomelli giovedì 30 aprile 2020

Honda Jazz introduce un sistema di airbag centrale anteriore che innalza notevolmente gli standard di sicurezza di una vettura già ricca

La nuova Honda Jazz si distingue per aver introdotto un sistema di sicurezza che innalza notevolmente gli standard per la salvaguardia della vita dei suoi occupanti. Infatti la compatta giapponese propone un nuovo airbag centrale anteriore di serie, una soluzione che rappresenta un'esclusiva per il suo segmento di appartenenza. Questo si aggiunge a un pacchetto completo di sistemi di sicurezza e di assistenza alla guida, che rendono la Jazz una vettura altamente sicura.



Airbag centrale anteriore

Il nuovo airbag centrale anteriore è posizionato nello schienale del guidatore, e in caso di attivazione, va a riempire lo spazio tra i due sedili anteriori riducendo l'impatto diretto tra il guidatore e il passeggero in caso di collisione laterale. L'airbag, per garantire un funzionamento corretto, e quindi la massima protezione, sfrutta tre ancoraggi che ne guidano l'apertura in modo da avvolgere lateralmente il guidatore. Il Team di ingegneri ha sviluppato l'unità inserendola nell'imbottitura superiore del sedile anteriore, a sua volta completamente riprogettato per farla funzionare al meglio in questo frangente. In caso di impatto laterale, il nuovo airbag agisce di concerto con altre due funzioni. I pretensionatori delle cinture di sicurezza del guidatore e del passeggero intervengono per ridurre il movimento laterale e sono ulteriormente supportati dal bracciolo centrale, sollevato rispetto alla generazione precedente. Nel complesso, questa nuova progettazione riduce gli infortuni alla testa fino all’'85% in caso di urto alla fiancata contigua, e fino al 98% se l'urto interessa la fiancata opposta.



Airbag i-side

Honda Jazz dispone anche di un sistema di airbag i-side dei sedili posteriori. Questo unico airbag a doppia struttura, installato nell'imbottitura delle sedute posteriori, si attiva per proteggere i passeggeri dall'impatto contro la portiera e il montante posteriore in caso di collisione laterale. Inoltre, grazie ad una progettazione funzionale che non ha badato a compromessi, la forma compatta di questo airbag ha permesso di mantenere i Sedili Magici anche su questa nuova generazione di Jazz. "Quando sviluppiamo una nuova auto, i nostri progettisti tengono nella massima considerazione l’obiettivo della sicurezza", ha commentato Takeki Tanaka, Large Project Leader di Honda. "Abbiamo completamente riprogettato la nuova generazione di Jazz e questo ci ha permesso di integrare nuove e avanzate tecnologie strutturali e funzioni di sicurezza passiva di ultima generazione. Il risultato finale garantisce una protezione realmente eccezionale in una varietà molto ampia di incidenti stradali. A ciò si aggiunga un pacchetto completo di soluzioni di sicurezza e di assistenza alla guida, di serie su tutta la gamma. Per questi motivi, siamo certi che la nuovissima Jazz rimanga una delle auto più sicure sul mercato”.