La Land Rover Defender originale con il motore elettrico della Tesla

Di Junio Gulinelli venerdì 24 aprile 2020

Una compagnia con sede in Florida converte all'elettrico la vecchia generazione della 4x4 pura d'Oltremanica. Batteria da 100 kWh e 0-100 km/h in 5 secondi





La vecchia Land Rover Defender originale, quella che ci ha accompagnati per tutta le seconda metà del Novecento e oltre fino al 2016, è ormai un ricordo sostituito dalla nuova iper-tecnologia generazione dell’iconica fuoristrada inglese. Ma la vecchia Defender è rimasta nei nostri cuori con quell’immagine robusta, rude, rumorosa e spartana, ma invincibile sui terreni più impervi. Ora una compagnia con sede in Florida, negli Stati Uniti, ha proposto una reinterpretazione della 4x4 d’Oltremanica con un powertrain completamente elettrico.

DNA tecnologico Tesla

Per realizzare questo progetto ECD Automotive Design, precedentemente conosciuta come East Coast Defenders, si è associata alla marca inglese Electric Classic Cars, specializzata nel design di powertrain ecologici. La prima decisione presa è stata sostituire la meccanica originale non con un V8 ma con un’unità elettrica proveniente niente meno che da Tesla.

Non è noto quale sia stato il modello donante di palo Alto, ma sappiamo che il pack delle batterie vanta una capacitò di 100 kWh, sarebbe a dire una cifra simile a quella della batteria montata sulle Model S e Model X. Grazie auqesto sistema a zero emissioni, questa speciale Land Rover Defender sarebbe in grado di raggiungere i 100 km/ da ferma in appena 5 secondi, di garantire un’autonomia di 354 km e di ricaricarsi in 5 ore.

Oltre a questa rivoluzione meccanica, ECD Automotive Design offrirà anche la possibilità di personalizzare la Land Rover Defender sia con tocchi estetici che con interni con tappezzerie e sedili specifici e vari tipi di gadgets per l’off-road.

Ancora non è chiaro quando saranno pronte le prime unità e quanto costeranno, ma ECD ha affermato che qualsiasi interessato può già contattare la compagnia e fare il suo ordine della Defender originale con tecnologia Tesla.