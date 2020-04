Mustang Cobra Jet 1400: il dragster elettrico di Ford Performance

Di Rosario Scelsi giovedì 23 aprile 2020

Energia brutale, ma senza gas di scarico per la Mustang Cobra Jet 1400, che vola rasoterra

La Mustang Cobra Jet 1400 svelata da Ford Performance è un prototipo nato per sbriciolare l'asfalto col vigore della sua energia. Si tratta di un dragster completamente elettrico che riesce a bruciare i 400 metri con partenza da fermo in meno di 8 secondi, regalando una velocità d'uscita superiore ai 270 km/h: sono numeri spaventosi, che danno la dimensione della sua straordinaria accelerazione.

Per il marchio dell'Ovale Blu questo è il primo modello a batteria nato espressamente per la specifica categoria, solitamente affollata di rombanti creature che fanno vibrare le vette delle montagne a chilometri di distanza.

I numeri premiano la qualità degli sforzi profusi dai tecnici di Ford Performance che, con questa drag racer a propulsione elettrica, hanno voluto rendere omaggio, in chiave moderna, alla storica Cobra Jet, grande icona delle gare di accelerazione di fine anni sessanta.

Al momento non si hanno notizie dettagliate sul powertrain, ma poco importa rispetto ai rilievi cronometrici registrati sul campo, che bastano a far capire di che pasta è fatta la Mustang Cobra Jet, capace di fornire 1400 cavalli di potenza e una mostruosa coppia istantanea.

Il prototipo è in fase di messa a punto e si stanno continuando i test in vista del debutto mondiale, previsto per la fine del 2020, in occasione di un evento di drag racing dove i presenti potranno scoprire le cose che è in grado di fare nel suo terreno d'elezione.