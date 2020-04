7 Days Peugeot: la serenità di acquistare un'auto ai tempi del Coronavirus

Di Francesco Irace giovedì 23 aprile 2020

I clienti potranno godere di un’esclusiva offerta economica e, in caso di finanziamento, di una protezione che li mette al riparo da eventi inaspettati quali malattia, o perdita del lavoro

A pochi giorni di distanza dal rinnovamento dello store online www.webstore.peugeot.it, la Casa del Leone lancia la nuova operazione 7 Days Peugeot, che permette a tutti di acquistare un’auto nuova disponibile presso le Concessionarie a condizioni speciali. Unica condizione per aderire: scaricare entro il 27 aprile il voucher registrandosi sul sito www.peugeot.it ed acquistare una nuova vettura scegliendo il finanziamento i-Move (con immatricolazione entro il 31 maggio).

Come funziona

I clienti potranno scegliere la loro nuova auto all’interno della rinnovata gamma Peugeot che contempla anche le nuovissime motorizzazioni 100% elettriche e plug-in hybrid, dalla più piccola Nuova e-208 (Auto dell’Anno 2020) ai SUV e-2008 e 3008 HYBRID, fino ad arrivare all’ammiraglia 508 disponibile anche in versione SW con lo stato dell’arte della tecnologia ibrida. E potranno godere di un’esclusiva offerta economica che può arrivare fino a 7.000 euro e, in caso di finanziamento, di una protezione che li mette al riparo da eventi inaspettati quali malattia, o perdita del lavoro.

PerfettoPiù

PerfettoPiù è la copertura integrativa che garantisce il rispetto delle scadenze del finanziamento, subentrando in sostituzione del Cliente o garantendogli un aiuto sugli imprevisti della vita. PerfettoPiù, in caso di perdita di lavoro o di inabilità temporanea al lavoro per malattia, provvede al pagamento delle rate in scadenza nel periodo di necessità, e in caso di eventi gravi quali decesso o invalidità permanente, estingue il debito residuo.