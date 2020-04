Audi: le nuove versioni ibride Plug-In dei modelli A6, A7 Sportback e Q7

Di Dario Montrone mercoledì 22 aprile 2020

Ecco le nuove versioni 50TFSIe, 55TFSIe e 60TFSIe a propulsione ibrida Plug-In per le Audi A6, A7 Sportback e Q7

I modelli A6, A7 Sportback e Q7 di Audi sono disponibili nelle nuove versioni a propulsione ibrida Plug-In, con le sigle alfanumeriche 50TFSIe e 55TFSIe per la berlina Audi A6 di grandi dimensioni (in vendita da 63.300 euro e 72.800 euro) e la coupé Audi A7 Sportback a cinque porte (ai prezzi base di 76.500 euro e 90.450 euro), mentre la SUV di grandi dimensioni Audi Q7 è proposta nelle declinazioni 55TFSIe e 60TFSIe che costano rispettivamente 76.200 euro e 94.900 euro.

Le nuove versioni a propulsione ibrida Plug-In dei modelli Audi A6 e Audi A7 Sportback sono equipaggiate con il motore a benzina 2.0 TFSI da 252 CV, in abbinamento alla trazione integrale quattro con la tecnologia ultra, nonché al cambio sequenziale a doppia frizione S tronic a sette rapporti con il propulsore elettrico integrato. La relativa gamma prevede la declinazione 50TFSIe da 299 CV di potenza complessiva e 450 Nm di coppia massima, oppure la configurazione 55TFSIe da 367 CV di potenza complessiva e 500 Nm di coppia massima. La batteria da 14,1 kWh garantisce il consumo medio di 1,6 litri per 100 km (pari a 62,5 km al litro) e l'autonomia massima di 58 km in modalità elettrica per la A6 50TFSIe, mentre la A7 Sportback 50TFSIe registra il consumo medio di 1,7 litri per 100 km (pari a 58,8 km al litro) e l'autonomia massima di 54 km nella modalità elettrica.

Le specifiche della grande SUV ibrida

La nuova Audi Q7 a propulsione ibrida Plug-In, invece, è mossa dal motore a benzina 3.0 TFSI V6 da 340 CV, abbinato alla trazione integrale quattro permanente con il differenziale centrale autobloccante, nonché al cambio automatico tiptronic ad otto rapporti con il propulsore elettrico integrato che a sua volta è alimentato dalla batteria da 14,3 kWh. Il top di gamma è rappresentato dalla versione 60TFSIe da 456 CV di potenza complessiva e 700 Nm di coppia massima, affiancata dalla declinazione 55TFSIe da 381 CV di potenza complessiva e 600 Nm di coppia massima che consente di percorrere 100 km con il consumo medio di 3,1 litri di carburante e 43 km nella modalità elettrica.