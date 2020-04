Nuova Seat Leon: parte la prevendita sul mercato italiano

Di Dario Montrone martedì 21 aprile 2020

La nuova generazione della Seat Leon è in vendita da 22.200 nella variante hatchback a cinque porte, oppure da 22.950 euro come Leon Sportstourer con la carrozzeria station wagon

Sul mercato italiano è partita la prevendita della nuova Seat Leon, la quarta generazione della compatta spagnola in vendita da 22.200 euro nella variante hatchback a cinque porte e 22.950 euro come Leon Sportstourer con la carrozzeria station wagon. La vettura è disponibile con le motorizzazioni a benzina 1.0 TSI da 90 CV o 110 CV e 1.5 TSI da 130 CV o 150 CV, affiancate dal propulsore 1.5 eTSI da 150 CV a propulsione ibrida 'mild hybrid' con il cambio automatico DSG a doppia frizione, nonché dall'unità diesel 2.0 TDI da 150 CV anch'essa nella configurazione DSG.

Successivamente, la gamma della nuova Seat Leon sarà ampliata con il motore a gasolio 2.0 TDI da 115 CV di potenza, il propulsore 1.5 TGI a metano da 130 CV di potenza anche nella declinazione DSG, l'unità 1.0 eTSI da 110 CV di potenza a propulsione ibrida 'mild hybrid' solo con il cambio automatico DSG a doppia frizione e la versione eHybrid a propulsione ibrida Plug-In da 204 CV di potenza complessiva. A livello di allestimenti, invece, la gamma della nuova compatta iberica è declinata nelle configurazione Style, Business, Xcellence ed FR.

Gli allestimenti nel dettaglio

Sin dall'allestimento Style, la nuova Seat Leon ha la dotazione di serie completa di Front Assist, Lane Assist, E-Call e Cruise Control, senza dimenticare la strumentazione digitale Seat Virtual Cockpit, i cerchi in lega Urban da 16 pollici di diametro, i fari anteriori e posteriori ad EcoLed, il climatizzatore automatico e il sistema Kessy Go. L'allestimento Business, invece, prevede anche i dispositivi Seat Full Link Wireless, Seat Full Led e Seat Connect, il pacchetto Safe&Driving Pack M, i sensori di parcheggio posteriori e il navigatore satellitare Plus con il display touch screen da 10,0 pollici.

La dotazione di serie della nuova Seat Leon nell'allestimento Xcellence è completa di Connectivity Box, cerchi in lega Dynamic da 17 pollici, fari posteriori Full Led ad illuminazione 'coast to coast', Kessy Advanced, climatizzatore automatico trizona Climatronic con il sistema Air Care e illuminazione dell'abitacolo a Led Smart Wraparound. Infine, l'allestimento FR comprende i cerchi in lega Performance Machined da 18 pollici di diametro, il sistema Seat Drive Profile e il cielo dell'abitacolo di colore nero.