Nissan 400Z, l'erede della 370Z con un V6 e un design retro

Di Junio Gulinelli lunedì 20 aprile 2020

La nuova coupé sportiva di Yokohama dovrebbe arrivare nel corso del 2021





Tutto sembra indicare che presto la Nissan 370Z sarà sostituita da una nuova sportiva, prossima componente della famiglia Z che prenderà il testimone della coupé giapponese. E sembra che arriverà con un powertrain generoso e un prezzo competitivo, in linea insomma con la sua tradizione di sportiva accessibile made in Japan.

Tocco retro?

Si chiamerà Nissan 400Z e inizialmente sarebbe dovuta arrivare entro la fine di quest’anno, almeno prima che il Coronavirus bloccasse anche l’industria automovitve. Molto più probabile, quindi, il suo arrivo nel corso del 2021.

Come suggeriscono i rendering di Le Yang Bai pubblicati su Behance, la Casa di Yokohama potrebbe prendere alcuni ‘geni’ almeno estetici, di vecchi modelli della gamma Z, come la Datsun 240Z o la Nissan 300ZX, per dar vita a una coupé che arriverebbe con la meccanica V6 da 3,0 Litri che troviamo attualmente sotto al cofano della Infiniti Q60 e che sviluppa esattamente 400 CV di potenza.

A differenza della Infiniti, la Nissan 400Z manterrà però anche la tradizionale trazione posteriore e dovrebbe essere proposta sia con il cambio manuale, per i puristi, che con l’automatico. Una rivale perfetta, insomma, ma più a buon mercato per la Porsche 718 Cayman.