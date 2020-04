Sicurezza: negli USA 6 modelli Mazda ottengono il Top Safety Pick+

Di Junio Gulinelli venerdì 17 aprile 2020

Secondo l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) la Casa giapponese è quella che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti dall'inizio dell'anno





L’organizzazione statunitense no profit Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha riconosciuto Mazda come il costruttore automotive che ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti Top Safety Pick+ dall’inizio dell’anno.

Sei modelli della Casa giapponese attualmente in vendita negli Stati Uniti – la Mazda3 berlina e hatchback, la Mazda6, la Mazda CX-9 (prodotte dopo dicembre 2019), la Mazda CX-5 e la Mazda CX-3 - hanno ricevuto la valutazione di sicurezza più elevata secondo gli standard dell’organizzazione.

Secondo l’Highway Safety ha affermato i risultati sono stati possibili perché i modelli Mazda si sono rivelati all’altezza non solo nelle categorie di valutazione riferite alla resistenza all’urto, ma anche in fatto di prestazioni di sicurezza preventiva con le caratteristiche avanzate dei fari di serie e il sistema di frenata automatica d’emergenza con rilevamento dei pedoni, finalizzati a mitigare i danni o prevenire le collisioni.

I severi test dell' Highway Safety negli USA

Con test di resistenza agli urti che comprendono collisioni frontali con impatto moderato o piccolo lato guida e lato passeggero, urto laterale, un test di resistenza del tetto e un test per poggiatesta e sedile che simula un impatto posteriore e prove aggiuntive che valutano le prestazioni dei fari, la prevenzione delle collisioni frontali tramite sistemi di frenata automatica e di avviso di possibile collisione anteriore, il riconoscimento dell’IIHS è considerato uno standard particolarmente severo per il livello di sicurezza dei veicoli.

5 Stelle anche agli Euro NCAP per Mazda 3 e CX-30

I veicoli Mazda non solo hanno risposto molto bene in termini di sicurezza nei test negli Stati Uniti, ma recentemente avevano ottenuto buoni risultati anche nel Vecchio Continente nei test Euro NCAP in cui le nuove Mazda3 e CX-30 hanno ottenuto il punteggio di cinque stelle.