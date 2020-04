Lotus Evija: configuratore hi-tech per l'hypercar elettrica

Di Rosario Scelsi giovedì 16 aprile 2020

Molte attenzioni per i clienti della nuova Lotus Evija, a loro la casa inglese riserva un'avventura davvero esclusiva

Si avvicina l'inizio del ciclo produttivo della Lotus Evija e la casa di Hethel svela i primi dettagli dell'esperienza riservata agli acquirenti di questa hypercar elettrica, i cui numeri sono stratosferici, non solo per il prezzo milionario.

Con una potenza di 2000 cavalli e una coppia di 1700 Nm, l'auto sportiva inglese dovrebbe raggiungere i 300 km/h, con partenza da fermo, in meno di 9 secondi: un'accelerazione mozzafiato, capace di schiacciare le vertebre al sedile.

Ovvio che per un'auto così estrema ed esclusiva, i clienti avranno un trattamento all'altezza, che consentirà loro di vivere un'esperienza speciale già prima della consegna del loro gioiello.

I futuri owner avranno di che sbizzarrirsi con le personalizzazioni, che potranno toccare un ricco ventaglio di elementi della vettura: dalle sorprendenti combinazioni dei colori esterni al rivestimento interno altamente dettagliato, fino a vari altri particolari, con un processo di ordinazione davvero su misura.

Punto di partenza per creare le specifiche di ogni esemplare è il nuovissimo configuratore touch-screen, progettato appositamente per la casa di Hethel, che gode di un potente processore grafico. Questo software avanzato è in grado di creare immagini e animazioni "fotorealistiche" ad alta definizione, consentendo all'acquirente della Lotus Evija di definire il suo esemplare praticamente da zero, visualizzando il frutto delle scelte personali da ogni angolazione, dentro e fuori.

Grazie a una tecnica di imaging avanzata, nota come Ray-Tracing, sarà possibile posizionare l'auto in più contesti di tutto il mondo per vedere come i livelli di luce solare localizzata e la specifica ambientazione possa coniugarsi con le scelte fatte, magari influenzandole. L'atto finale sarà la creazione di un film "a 360 gradi" completamente personalizzato in esclusiva per ogni cliente.

Il configuratore, ovviamente, è solo un elemento dell'esperienza di acquisto della Lotus Evija, che regalerà altri privilegi ai compratori, come dei cadeaux ad intervalli regolari e come il bellissimo libro, realizzato a mano, che custodirà le immagini dell'auto ordinata, nei momenti chiave del suo assemblaggio: il volume sarà consegnato insieme all'hypercar elettrica.