Honda: allo studio una soluzione per rigenerare le batterie

Di Tommaso Giacomelli giovedì 16 aprile 2020

Honda insieme al partner SNAM sta studiando una soluzione per dare una seconda vita alle batterie delle proprie vetture ibride giunte a fine ciclo

Honda Motor Europa sta studiando in collaborazione con SNAM (Société Nouvelle d’Affinage des Métaux) una metodologia per rigenerare o allungare la vita alle batterie in uso sui modelli elettrificati giunte a fine ciclo. SNAM raccoglierà e rigenererà in tutto il Vecchio Continente le batterie esaurite dei modelli di Honda, ibridi ed EV, per prepararle a una seconda chance in cui serviranno a stoccare energie rinnovabili o, se inadatte a tale scopo, recuperando i loro componenti più preziosi. La collaborazione tra Honda e SNAM è attiva fin dal 2013 per garantire la tracciabilità delle batterie giunte a fine vita e per il loro smaltimento nel rispetto degli standard ambientali dell'Unione Europea. L'accordo prevede che SNAM dovrà raccogliere, in 22 Paesi, le batterie agli ioni di litio e all'idruro di nichel metallico (NiMH) attraverso la rete di concessionarie Honda e delle ulteriori strutture autorizzate (ATF), prima di analizzare se saranno idonee per la rigenerazione e per trattarle di conseguenza.



Nuova vita per le batterie

Per il sistema di raccolta, viene impiegato un sistema di trasporto sicuro e a basse emissioni di carbonio. Una volta giunte nel centro di stoccaggio, SNAM valuta le batterie che possono essere utilizzate per sviluppare nuovi dispositivi di accumulo dell'energia. Dopo la selezione, questi vengono riconvertiti e resi disponibili per immagazzinamento di energia ad uso domestico e industriale. In caso di celle di batterie danneggiate e non idonee alla rigenerazione, è possibile estrarre materie preziose quali litio e cobalto tramite tecniche caratterizzate da processi chimici in fase acquosa. Una volta estratte, queste materie prime possono essere riutilizzate nella produzione di nuove batterie, pigmenti o additivi utili per la malta. Altre materie di uso comune, tra cui rame, metallo e plastica, vengono riciclate e commercializzate per una serie di attività produttive. Tom Gardner, Senior Vice President di Honda Motor Europe, ha affermato: “La crescente domanda di auto ibride ed elettriche Honda è accompagnata da una altrettanto crescente necessità di gestire le batterie nel modo più rispettoso possibile dell'ambiente. I recenti sviluppi del mercato ci permettono di dare una seconda vita a queste batterie, mettendole a disposizione per altri usi oppure sfruttando nuove tecniche industriali per recuperare le materie prime al loro interno che saranno utili per la produzione di nuove batterie”.