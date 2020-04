FCA: prosegue l'iniziativa Live Week con i coupon promozionali

Di Dario Montrone mercoledì 15 aprile 2020

Numerose promozioni con il programma commerciale Live Week di FCA per tutti i modelli di Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Jeep e Lancia

Per far fronte alla particolare situazione che stiamo vivendo, FCA ha deciso di prorogare l'iniziativa commerciale Live Week fino al prossimo 18 aprile. Partita lo scorso fine settimana in concomitanza con le festività pasquali, è stata accolta calorosamente dai potenziali clienti del gruppo italoamericano, dato che sono stati scaricati oltre 7.000 coupon promozionali.

Il programma Live Week di FCA prevede il bonus di acquisto valido fino al prossimo 31 luglio per tutti i modelli di Alfa Romeo, Fiat, Jeep, Lancia, Abarth e i veicoli commerciali di Fiat Professional. In caso di finanziamento, la prima rata è prevista per il mese di gennaio del 2021. Inoltre, gli optional sono inclusi nella dotazione di serie senza sovrapprezzo su molte vetture in pronta consegna.

Dai 3.000 euro per la Abarth 595 ai 15.000 euro per la Jeep Grand Cherokee

A titolo di esempio, il coupon promozionale di Alfa Romeo ammonta a 7.000 euro per la Giulia, 8.500 euro per la Stelvio e 9.000 euro per la Giulietta. Per Jeep, invece, il bonus è pari a 6.000 euro per la Renegade o la Compass, mentre per la Grand Cherokee sono previsti ben 15.000 euro di sconto. Il coupon promozionale per il brand Fiat varia dai 4.000 euro per la Panda ai 6.500 euro per la 500L, mentre per l'acquisto delle Lancia Ypsilon e Abarth 595 sono disponibili i bonus di acquisto del rispettivo valore di 4.000 euro e 3.000 euro.