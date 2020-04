Ford F-150 Harley Davidson, in sella a una moto o al volante di un pick-up?

Di Junio Gulinelli venerdì 10 aprile 2020

Il Gruppo Cavauto distribuirà in Italia una serie speciale del pick-up americano realizzato insieme al più famoso marchio di moto yankee





Pick-up e Harley Davidson… prodotti più yankee che europei. Sì, ma in Italia c’è pur sempre qualcuno che ama le stelle e strisce, anche 'motoristicamente' parlando. Per questo il Gruppo Cavauto ha annunciato l’aggiunta di un altro prodotto iconico alla sua gamma di modelli d'Oltreoceano. Sarà l’unico distributore nel nostro paese autorizzato a vendere in Italia i veicoli Harley Davidson Truck.

Il primo esemplare già disponibile in show room, è il pick-up Ford F-150 Harley Davidson, nella colorazione Abyss Grey pastello. Questa versione speciale del’F-150 con allestimento dedicato, riprende gli stilemi della Casa motociclistica, come le rifiniture in colore arancione, i loghi sulle porte anteriori e il lettering sulle fiancate. In totale, sono montati ben 70 particolari che richiamano il marchio Harley Davidson e danno un tocco di esclusività à al look dell'F-150.

Segni di riconoscimento

Esteticamente spiccano altri dettagli tra cui i cerchi in lega da 22 pollici con pneumatici all terrain da 35/12.5 pollici, la nuova calandra sportiva con griglia nera a nido d’ape e profili arancioni, i passaruota e i paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria, il sistema d’illuminazione supplementare a LED, la barra luce a LED (ad uso strettamente fuoristradistico) integrata nel paraurti anteriore, la piastra paramotore, il gancio traino anteriore. A questi vanno aggiunti anche la nuova presa d’aria per il cofano motore e la copertura rigida per il cassone posteriore con logo HD, oltre alla scritta Harley Davidson sul portellone posteriore. Non mancano le pedane laterali elettriche e illuminate, mentre i vetri sono oscurati. Il nuovo F-150 Harley-Davidson è disponibile in tre diverse colorazioni Agate Black, White Platinum e Abyss Grey.

Richiami yankee anche dentro

Dentro l’abitacolo si contraddistingue per i sedili in pelle nera che sfoggiano la stessa selleria delle moto custom d’Oltreoceano, impreziositi dalle impunture arancioni a contrasto e dalla scritta Harley Davidson. Altri richiami ai colori o al mondo della Casa di Milwakee sono presenti all’interno dell’abitacolo, come la bordatura arancione della strumentazione, o lo stemma sui tappetini. La sportività è invece connotata dalla pedaliera di tipo racing. Al centro della consolle c’è anche il badge con il numero identificativo del veicolo.

Sotto il cofano

Dal punto di vista meccanico, il pick-up Ford F-150 Harley Davidson utilizza un propulsore 5.0 lt V8, ed è disponibile in optional anche la versione sovralimentata da oltre 700 CV, con coprimotore arancione, intercooler in alluminio, iniettori evoluti per alte performance e collettore d’aria Performance, abbinato a un filtro aria più capiente. Il cambio è automatico a 10 rapporti. Le prestazioni dinamiche sono esaltate da un assetto esclusivo, con sospensioni dedicate BDS appositamente sviluppate per Harley Davidson e ammortizzatori Fox Performance. Il sistema di scarico Flowmaster Performance, con doppio terminale in alluminio assicura un sound più avvolgente. Il pick-up F-150 Harley Davidson è disponibile anche Bifuel benzina e GPL con impianto Prins.

I prezzi delFord F-150 Harley Davidson partono da 122.550 Euro full optional.