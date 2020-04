Coronavirus, Ferrari raccoglie un milione di euro per il sistema sanitario di Modena

Di Francesco Irace venerdì 10 aprile 2020

La nuova raccolta fondi andrà avanti per altre settimane e contribuirà a supportare tutti i pazienti affetti, e non solo

Ferrari continua a dare il suo contributo in questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, lanciando una raccolta fondi a favore del sistema sanitario della Provincia di Modena. L’iniziativa è frutto dell’impegno comune della Società e dei suoi molteplici clienti internazionali che negli ultimi anni hanno preso parte alle Cavalcade, esperienze di viaggio organizzate dal Cavallino Rampante alla guida delle sue vetture. A ogni donazione di questi clienti, Ferrari verserà infatti un importo equivalente.



Già raccolti un milione di euro

La raccolta, che continuerà nelle prossime settimane, ha raggiunto in pochi giorni il milione di euro. Le prime risorse sono state subito messe a disposizione del territorio di Modena, dove è nato Enzo Ferrari. Attraverso l’Azienda Unità Sanitaria Locale (A.USL) di Modena, verranno impiegate nella cura dei pazienti affetti da Covid-19 e nell’acquisto di presidi e attrezzature mediche utili per contrastare il contagio.



Anche per la Telemedicina

Parte dei finanziamenti è già stata finalizzata al potenziamento della Telemedicina, che consente di monitorare a distanza i cittadini con sintomi compatibili con il virus di Covid-19 attraverso diversi dispositivi collegati in bluetooth con smartphone o tablet. Proprio in questi giorni, in virtù della donazione Ferrari, l’Azienda USL di Modena sta utilizzando queste tecnologie per alcuni pazienti positivi al virus con patologie neurologiche, ospitati all’interno delle Case Residenza Anziani della provincia. Alla stessa AUSL Ferrari ha recentemente donato un’ambulanza, già entrata in servizio al Pronto Soccorso a supporto dei pazienti Covid.