BMW Italia: 50 mila mascherine agli ospedali italiani

Di Rosario Scelsi giovedì 9 aprile 2020

Donazione molto gradita per il nostro sistema sanitario da parte della divisione italiana della casa dell'elica blu

BMW Group Italia e 12 concessionarie della rete ufficiale operanti nel territorio del Belpaese hanno deciso di donare 50 mila mascherine FFP2 a 16 ospedali italiani. L'iniziativa è lodevole, perché offre dei dispositivi di protezione più adeguati a tanti medici, infermieri e paramedici, costretti spesso ad operare in condizioni critiche, come dimostrano alcuni focolai nei presidi sanitari in epoca di Coronavirus.

L'emergenza epidemiologica da Covid-19, purtroppo, ha colpito pesantemente la nostra nazione, che però sembra ora in condizione di guardare con maggiore speranza al futuro, perché il picco è alle spalle, anche se resta ancora molto da fare prima di cantare vittoria.

La donazione di BMW Group Italia prende forma nell'ambito del programma di Responsabilità Sociale d'Impresa SpecialMentebuto e si giova dell'intero ammontare di risorse derivanti da un contest interno riservato alla rete di vendita, che premiava le performance conseguite nel 2019.

Queste le 12 concessionarie protagoniste dell'iniziativa benefica, testimonianza concreta dell'impegno per il territorio: Autoclub (Modena), Autoeur (Firenze), Autovanti (Monza), Biauto (Torino), Birindelli (Vinci), Emmeauto (Taranto), Maldarizzi (Bari), M. Car (Caserta), Nanni Nember (Brescia), Sarma (Saronno), Tullo Pezzo (Mantova) e Ultramotor (Matera).

BMW Italia ha scelto le seguenti strutture come destinatarie del proprio supporto: Ospedale San Raffaele di Milano (con il quale BMW Italia vanta un lungo rapporto di collaborazione e partnership), Ospedale da campo Ana (Bergamo), Spedali Civili di Brescia, Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma. La selezione è stata fatta tenendo conto della gravità della situazione in essere e dalla presenza sul territorio. I dodici concessionari invece riforniranno i principali ospedali nelle loro aree di competenza.