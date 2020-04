Lexus LC 2021, novità per la sexy sportiva giapponese

Di Junio Gulinelli giovedì 9 aprile 2020

La coupé nipponica si aggiorna con novità cromatiche esterne e interne e perde 10 kg





La Lexus LC è una di quelle sportive che conquistano a prima vista con le sue linee eleganti e attraenti. Per il MY 2021 la Casa giapponese sceglie nuove tonalità esterne per la carrozzeria, nuovi design per i cerchi e un feeling di guida migliorato. Quest’ultimo aspetto è garantito da un peso alleggerito, anche se di poco, che vale sia per la versione standard che per l’ibrida.

Più attraente

Indipendente dalla versione scelta, la nuova Lexus LC 2021 viene proposta con nuovi cerchi in lega da 20 pollici con rifinitura Dark Graphic, mentre all’interno la pelle Fare Red rimpiazza la vecchia soluzione Rioja Red. Brutte notizie, invece, per gli appassionati della pelle bianca visto che la marca nipponica ha scelto di eliminarla dagli optional a disposizione. In compenso però il sistema multimediale viene aggiornato con Android Auto.

10 kg in meno, sospensioni modificate e cambio più tirato

Per quanto riguarda la meccanica, sia la Lexus LC 500 che la 500h non ricevono aggiornamenti, anche se cambia il sistema di gestione dell’elettronica del cambio automatico a 10 marce con i rapporti più tirati nella guida sportiva. Altra novità importante riguarda la dinamica della coupé giap, con i 10 kg in meno eliminati dalla massa non sospesa della LC. Responsabile del dimagrimento è la sospensione rinnovata con alcuni componenti più leggeri. Allo stesso modo anche i cerchi da 21 pollici sono leggermente più leggeri, ma curiosamente solo all’asse posteriore.

Le novità della sospensione non si limitano soltanto al peso visto che gli ingegneri hanno modificato il sistema per offrire al guidatore una guida più dolce con modifiche alla barra stabilizzatrice posteriore e agli ammortizzatori adattivi. Lexus introduce inoltre il sistema Active Cornering Assist, pensato per agire sui freni delle ruote interne in curva.

La nuova Lexus LC 2021 dovrebbe arrivate entro la fine di quest’anno, con prezzi ancora da definire.