Mazda3 vince il premio World Car Design of the Year 2020

Di Tommaso Giacomelli giovedì 9 aprile 2020

Mazda3, nell'anno del centenario del Brand giapponese, si porta a casa un altro prestigioso riconoscimento, il World Car Design of the Year 2020

In questo 2020 la Casa giapponese Mazda festeggia il suo centenario. un traguardo fantastico che viene omaggiato al meglio con la vittoria del World Car Design of the Year 2020 da parte di Mazda3. Un riconoscimento importante per la recente vettura nipponica, la seconda delle storia di Mazda ad aggiudicarsi questo ambito premio, dopo la vittoria della MX-5 nel 2016. Akira Marumoto, Representative Director, President e CEO di Mazda Motor Corporation ha così commentato questo gradito avvenimento: "Prima di accettare questo premio, Mazda Motor Corporation vorrebbe esprimere la propria solidarietà a tutti coloro che sono stati colpiti dal nuovo coronavirus. Siamo davvero onorati di poter ricevere il premio World Car Design of the Year in questo anno speciale di celebrazione del centesimo anniversario della fondazione di Mazda. Continueremo a fornire ai nostri clienti prodotti, design, tecnologie ed esperienze unici".



L'evoluzione del Kodo Design

La Mazda3 è stato il primo modello realizzato con il rinnovato concetto stilistico di Kodo Design ed esprime un'idea più matura e un maggiore prestigio delle linee attraverso la raffinatezza e il rigore di un'estetica minimalista in cui fa da padrone il concetto di less is more, ispirata alla più pura tradizione artistica giapponese e alla bellezza dello spazio tra gli oggetti. Per ottenere questo livello di precisione stilistica sono state necessarie centinaia di ore di minuziosa attività di lavorazione dell'argilla e di verniciatura, con cui è stato possibile affinare il design unico della Mazda3, che crea sottili movimenti ondulatori di luce e ombra che prendono forma sul corpo vettura, dando vita a una naturale e potente espressione di vitalità.



I premi di Mazda3

Il World Car Award è un premio che viene assegnato ogni anno da una giuria composta da 86 giornalisti dell'automotive provenienti da 25 paesi differenti. Il premio World Car Design of the Year 2020 è l'ultimo tra i riconoscimenti che Mazda3 si è portata a casa, fra cui il "Red Dot: Best of the Best” nei premi Red Dot Product Design 2019, il “Supreme Winner” nei premi Car Women of the Year 2019, e il “Small Hatch of the Year“ nei premi Car of the Year Awards 2020.