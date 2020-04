Hyundai: garanzia estesa per oltre 1 milione di veicoli

Di Tommaso Giacomelli mercoledì 8 aprile 2020

Hyundai Care è un'iniziativa di estensione della garanzia sui veicoli del Brand Coreano per fronteggiare al meglio la pandemia di Covid19 e aiutare i proprietari di tutti i veicoli del Marchio

Per reagire a livello planetario all'emergenza dettata dal Coronavirus, alias Covid-19, Hyundai ha deciso di estendere la garanzia dei propri veicoli a ben 1,2 milioni esemplari, per aiutare coloro che potrebbero avere delle difficoltà a far riparare l'auto in questo difficile momento storico. Negli Stati Uniti, il Brand originario della Corea del Sud afferma che i proprietari con una garanzia limitata di 5 anni o 60.000 miglia per veicoli nuovi o una garanzia di 10 anni o 100.000 miglia con scadenza prevista tra marzo e giugno 2020 avranno la copertura della garanzia estesa a 30 giugno 2020. Ad ogni modo, Hyundai si prenderà in carico di informare tutti i clienti idonei nei prossimi giorni.



Hyundai Care

, tutti i veicoli con garanzia ufficiale in scadenza tra marzo e maggio 2020, beneficeranno di un'estensione di garanzia fino al 31 maggio 2020. Con questa decisione, Hyundai reagisce al diffondersi su scala globale del virus Covid-19, che ha spinto numerosi paesi a prendere misure precauzionali come la chiusura di strutture non essenziali. Il benessere dei clienti e dei lavoratori è un valore fondamentale per Hyundai, che sta monitorando attentamente l'evoluzione della pandemia osservando le limitazioni imposte dai governi per fermarne la diffusione. "Sappiamo che molti nostri clienti non hanno accesso ai servizi della nostra rete di officine in questo periodo. Con Hyundai C A R E desideriamo rassicurarli in merito alla possibilità di effettuare interventi in garanzia nei prossimi mesi. Non teniamo solo alla salute e alla sicurezza dei nostri clienti, ma anche alla "salute" e alla sicurezza dei loro veicoli". Così ha parlato Wonhong Cho, Executive Vice President e capo della Customer Experience Division di Hyundai Motor Company. Anche Hyundai Italia ha preso parte a questa iniziativa e contatterà personalmente i propri clienti distribuiti lungo lo Stivale per metterli al corrente di tale operazione.