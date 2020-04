La Mercedes-AMG GT 63 S 4 porte di Wheelsandmore con oltre 800 CV

Di Junio Gulinelli lunedì 6 aprile 2020

La 4 porte sportiva della Stella mostra i muscoli con un nuovo inedito tuning tedesco





AMG GT è la sigla che si posiziona al top della gamma tedesca Mercedes-Benz. Il tuner Wheelsandmore ha preso la versione a quattro porte della berlina sportiva della Stella come base del suo ultimo lavoro.

Tre livelli di upgrade, fino a 810 CV

L’aspetto più spettacolare di questo tuning riguarda l’impressionante upgrade meccanico riservato al V8 da 4.0 litri che trova posto sotto il cofano della Mercedes-AMG GT 63 S 4. Dopo essere passato per le officine di Wheelsandmore l’otto cilindri eleva la sua potenza dai già abbondanti 634 CV e 900 Nm di coppia fino a 810 CV nella proposta più spinta. In questo caso - lo stage 3 - la coppia sale a 1.030 Nm. Nel caso non si volesse esagerare, però, Wheelsandmore offre anche due upgrade più modesti, denominati Stage 1 e Stage 2 con, rispettivamente, 700 CV e 975 Nm o 750 CV e 1010 Nm.

Assetto ribassato (regolabile dallo smartphone) e cerchi esclusivi

Le modifiche di questa Mercedes-AMG GT 63 S 4 riguardano anche il telaio con sospensioni riviste che ribassano la carrozzeria - con le regolazioni controllabili attraverso u’apposita applicazione per lo smartphone - e i cerchi specifici da 22 pollici gommati con pneumatici da 285/30 R20 davanti e da 335/25 R20 dietro.