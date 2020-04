Peugeot: 208 e 2008 vincono il premio design al Red Dot Award 2020

Di Tommaso Giacomelli giovedì 2 aprile 2020

Peugeot 208 e Peugeot 2008 hanno vinto il Premio Product Design al Red Dot Award 2020, una rassegna che da oltre 60 anni omaggia lo stile innovativo

Al Red Dot Award 2020 le nuove Peugeot 208 e 2008 hanno conquistato il Design Award nella categoria "Product Design". I due modelli sono stati bravi a ottenere il favore della giuria internazionale per il loro stile dinamico e personale. Il Brand del Leone conquista il premio per l'ambita categoria per la sesta volta. Haico van der Luyt, CEO di Peugeot Germania ha così commentato: "Siamo orgogliosi di aver ricevuto l’ambito Red Dot Award nella categoria" Product Design" per due dei nostri nuovi modelli. Questo premio conferma che siamo sulla strada giusta ed in linea con il nostro DNA". Per oltre 60 anni, il Red Dot Award ha premiato il design innovativo nelle categorie “Product Design” e “Communication Design”. La giuria internazionale di esperti nel loro settore valuta ogni anno prodotti, progetti di comunicazione, design concepts e prototipi.



La forza dei nuovi modelli

La Peugeot 208 si distingue per avere delle linee allungate, nette ed un look dinamico. All'interno si trova un quadro strumenti digitale 3D che è una vera primizia. A partire dall'allestimento Allure è di serie il Peugeot i-Cockpit® 3D che comprende anche un volante multifunzione compatto ed un touchscreen a centro plancia fino a 10 pollici. Il nuovo SUV Peugeot 2008 ha conquistato per le sue luci diurne a LED verticali che rappresentano la nuova firma luminosa del Leone. Particolarmente riconoscibile il suo profilo a dente allungato. Il profilo laterale con un susseguirsi di superfici piane che si innestano tra loro con forme triangolari è molto caratteristico, tale da unire idealmente il design frontale a quello posteriore, mantenendo il movimento. La parte posteriore si contraddistingue per la fascia orizzontale nero lucido che unisce i gruppi ottici posteriori a LED, dalla caratteristica forma a tre artigli. Nell'abitacolo sono presenti molti dettagli particolari, tra cui le cuciture che valorizzano i volumi, l’illuminazione ambientale a LED (presente dall’allestimento GT Line) e materiali premium come l’Alcantara® (sull’allestimento GT).