BMW Serie 4 Cabrio: nuove foto spia per la variante cabriolet

Di Dario Montrone martedì 31 marzo 2020

Nuove foto spia per la seconda generazione della BMW Serie 4 Cabrio, riconoscibile per la rediviva capote in tela e la grande calandra

Proseguono i test di collaudo per la nuova BMW Serie 4 Cabrio, la variante cabriolet della seconda generazione della coupé Serie 4 che segnerà il ritorno alla leggera capote in tela. Stando alle foto spia, è evidente la presenza nel frontale della calandra a doppio rene di grandi dimensioni, come la concept car BMW Concept 4 esposta lo scorso anno al Salone di Francoforte 2019.

Per il resto, lo stile della nuova BMW Serie 4 Cabrio è in linea con la più grande Serie 8 Cabrio. Inoltre, la già citata capote in tela consentirà di alleggerire la massa rispetto alla precedente generazione dotata della più pesante capote in metallo. Attesa per la fine dell'anno, debutterà dopo la nuova Serie 4 Coupé e prima della nuova Serie 4 Gran Coupé.

Anche a propulsione ibrida Plug-In

Come la variante coupé, anche la nuova BMW Serie 4 Cabrio sarà proposta nell'inedita versione 430e a propulsione ibrida Plug-In, anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive. Successivamente, sarà introdotta la confermata versione sportiva M4. Non è prevista, invece, la propulsione elettrica, destinata solo al modello BMW i4.