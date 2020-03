Lego, ecco la nuova Dodge di Toretto in Fast & Furious

Di Francesco Irace martedì 31 marzo 2020

È composta da 1.077 pezzi ed è ordinabile già da oggi sul sito della LEGO

Dalla collaborazione tra LEGO e Universal Brand Development, nasce il primo modellino di muscle car ispirato alla saga di Fast & Furious. Nello specifico, si tratta della riproduzione della leggendaria Dodge Charger R/T del 1970 dell'impavido pilota Dominic Toretto, composta per l'occasione da 1.077 pezzi. La riproduzione autentica dell'auto di Dom, la preferita di tutti i tempi, è ricca di elementi presenti nei film. Proprio come nella versione originale, il cofano della LEGO® Technic™ Dodge Charger di Dom si apre per ammirare l’inconfondibile motore V8. LEGO® Technic™ Dodge Charger di Dom, disegnata in scala 1:13 per costruttori da 10 anni in su, sarà ordinabile dal 30 marzo su LEGO.com mentre il modello sarà disponibile nei negozi di tutto il mondo dal 27 aprile 2020.

"L'azione ad alto numero di ottani del franchisee Fast & Furious catturerà i cuori e l’immaginazione degli appassionati di motori di tutto il mondo. Con questo set desideriamo ispirare fan di ogni età a esplorare la loro creatività attraverso la costruzione, qualunque sia la loro passione; sappiamo che gli appassionati di LEGO® Technic™ e del film Fast & Furious amano le belle auto e l'adrenalina. Uniti dalla stessa passione, abbiamo lavorato a stretto contatto con il team Universal per dar vita alla Dodge Charger di Dom riproducendola nei dettagli per ispirare gli appassionati di Fast & Furious e i costruttori LEGO® Technic™ di tutto il mondo", ha dichiarato Samuel Tacchi, designer LEGO® Technic™ Dodge Charger di Dom.