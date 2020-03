Honda e e CBR Fireblade 2020 premiati per il design

Di Francesco Irace lunedì 30 marzo 2020

Tre premi nei Red Dot Design Awards, tra cui il "Best of the Best"

La nuova city car elettrica di Honda, Honda e, è stata insignita del premio "Red Dot: Best of the Best 2020" per l'innovativo design di prodotto: si tratta del più importante premio assegnato nei "Red Dot Awards", che si aggiudica solo il miglior prodotto all’interno di ciascuna categoria in gara.

Honda e è stata premiata anche nella categoria "Prodotto Smart", insieme a Honda CBR1000RR- R Fireblade SP. Questo riconoscimento, conferito per "l’eccezionale design", evidenzia l'impegno di Honda nel creare meravigliosi modelli dalle linee innovative e senza compromessi in termine di stile.

Ogni anno, i premi Red Dot premiano l'eccellenza raggiunta dalle aziende internazionali all’interno di tre grandi aree del design: prodotto, brand e comunicazione. I prodotti premiati vengono poi esposti presso il Red Dot Design Museum nello storico Design Zentrum Nordrhein Westfalen a Essen, in Germania. I vincitori vengono scelti da una giuria composta da 40 esperti internazionali che testano, valutano e discutono ogni proposta.

Per quanto riguarda la Honda e, Makoto Iwaki, Executive Creative Director, ha commentato: “Questi prestigiosi riconoscimenti accendono i riflettori sui designer visionari e di grande talento che lavorano in Honda. La Honda e merita il titolo di "Best of the Best" al 100%, perché rappresenta uno dei più straordinari esempi di design contemporaneo degli ultimi anni”.