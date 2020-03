BMW Serie 4: in arrivo la nuova generazione

Di Dario Montrone giovedì 26 marzo 2020

Tutte le ultime indiscrezioni sulla nuova BMW Serie 4, la media sportiva che sarà proposta anche nella versione 430e a propulsione ibrida Plug-In da 292 CV di potenza complessiva.



Quest'anno debutterà la seconda generazione della BMW Serie 4, disponibile nelle varianti Coupé, Cabrio e Gran Coupé. La nuova BMW Serie 4 Coupé è attesa sul mercato nel corso del secondo semestre del 2020, mentre le configurazioni Cabrio con la rediviva capote in tela e Gran Coupé con la carrozzeria a cinque porte debutteranno successivamente.

La nuova generazione della BMW Serie 4 Coupé condividerà la piattaforma modulare CLAR con la nuova Serie 3, mentre lo stile sarà in linea con la BMW Concept 4 esposta lo scorso anno al Salone di Francoforte 2019. Quindi, dopo l'ammiraglia Serie 7 e la Super SUV di grandi dimensioni X7, anche la media sportiva avrà la grande calandra a 'doppio rene'.

La gamma delle motorizzazioni della nuova Serie 4

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova BMW Serie 4 Coupé comprenderà la versione 430e a propulsione ibrida Plug-In da 292 CV di potenza complessiva e 60 km di autonomia massima nella modalità di guida elettrica, anche in abbinamento alla trazione integrale xDrive. Inoltre, sono previste le declinazioni a benzina 420i da 184 CV, 430i da 258 CV ed M440i da 375 CV di potenza, più le versioni diesel 420d da 190 CV e 430d da 265 CV di potenza, alcune delle quali anche nella configurazione 'mild hybrid'. Non mancherà il modello BMW M4 con il motore a benzina biturbo 3.0i TwinPower Turbo a sei cilindri in linea da 480 CV, anche nella più sportiva declinazione Competition da 510 CV di potenza.