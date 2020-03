Hyundai i20N: le foto spia

Di Tommaso Giacomelli giovedì 26 marzo 2020

Un muletto di Hyundai i20N è stato sorpreso svolgere dei test su strada in Germania. La piccola sportiva potrebbe avere ben 201 cv di potenza

La Hyundai i20N è una delle vetture che rientra nella categoria delle Hot Hatchback per dirla come farebbero gli anglosassoni, quindi una compatta tutto pepe e dalle grandi prestazioni. Una serie recente di foto spia ci ha portato in Germania, prima al Nurburgring e poi sulle strade pubbliche teutoniche dove il muletto di i20N si è mostrato, prima con una massiccia camuffatura, poi con una mimetizzazione leggermente meno pesante. Ad ogni modo si sono fatte apprezzare le grandi ruote con cinque serie di raggi a forma di Y. Un teaser precedente aveva mostrato come l'i20 N stradale potrebbe benissimo usare questo equipaggiamento. Le pinze dei freni rosse sono visibili. Dall'occultamento nella parte posteriore, sembra che ci possa essere la presenza di uno spoiler sul tetto, mentre uno scarico a doppia uscita fuoriesce da sotto il paraurti.



Caratteristiche

La i20N potrebbe utilizzare alcune caratteristiche trapiantate dal mondo dei rally, per dare noia anche alla Toyota GR Yaris. Sotto al cofano potrebbe trovarsi un quattro cilindri turbo da 1,6 litri dalla potenza di 201 cavalli e una coppia di 265 Nm. Il motore si collega a un cambio manuale e con un differenziale a slittamento limitato potrebbe aiutare con la trazione. Gli ammortizzatori adattivi consentirebbero ai conducenti di ottimizzare la corsa in base alle proprie preferenze. Il debutto dovrebbe essere nella seconda metà del 2020.