Ford Puma: in arrivo la versione sportiva ST

Di Dario Montrone mercoledì 25 marzo 2020

La Ford Puma ST, riconoscibile per l'estetica in chiave sportiva, sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 Ecoboost da 200 CV di potenza



Entro fine anno, la Ford Puma sarà disponibile anche nella versione sportiva ST. Come la piccola 'hot hatch' Ford Fiesta ST, sarà equipaggiata con il motore a benzina 1.5 EcoBoost sovralimentato da 200 CV di potenza e 290 Nm di coppia massima, abbinato esclusivamente al cambio manuale a sei marce. Per quanto riguarda le prestazioni, raggiungerà la velocità massima di circa 230 km/h e accelererà da 0 a 100 in meno di sette secondi.

Esteticamente, la nuova Ford Puma ST sarà riconoscibile per i paraurti specifici con lo splitter anteriore e il diffusore posteriore, i passaruota ampliati, i cerchi in lega maggiorati, le minigonne laterali, lo spoiler posteriore, la calandra dedicata e il doppio terminale di scarico. L'abitacolo, invece, sarà caratterizzato da sedili sportivi e pedaliera in alluminio. A livello meccanico, invece, le novità saranno l'impianto frenante potenziato, il sistema Torque Vectoring Control e l'assetto sportivo con il dispositivo che prevede le modalità di guida Normal, Sport e Track. Infine, anche la gamma cromatica sarà specifica.

Le novità imminenti della Ford Puma

Intanto, la gamma della Ford Puma è stata ampliata al motore diesel 1.5 EcoBlue da 120 CV di potenza con il cambio meccanico a sei marce, nonché al propulsore a benzina 1.0 EcoBoost da 125 CV di potenza con il cambio automatico a doppia frizione DCT a sette rapporti (non disponibile nella configurazione Mild Hybrid a propulsione ibrida), entrambi attesi sul mercato italiano nel mese di maggio. Inoltre, la piccola SUV dovrebbe essere proposta anche nell'allestimento ST-Line V con il sovrapprezzo di circa 2.000 euro rispetto all'allestimento ST-Line X, per la dotazione di serie completa anche di fari Full Led, interni in pelle, sistema Keyless Entry, sensori di parcheggio anteriori etc.