Opel Manta: allo studio la terza generazione della coupé?

Di Dario Montrone martedì 24 marzo 2020

Entro fine anno potrebbe essere svelata la Opel Manta-e Concept, modello 'alter ego' della concept car elettrica Peugeot e-Legend



Per celebrare il cinquantesimo anniversario del celebre modello, la Casa di Russelsheim potrebbe svelare, entro fine anno, la concept car che prefigurerebbe la terza generazione della coupé Opel Manta. Molto probabilmente, sarà presentata come Opel Manta-e Concept, in quanto avrà la propulsione elettrica e sarà anche a guida autonoma.

Quasi certamente, la Opel Manta-e Concept rappresenterà il modello 'alter ego' della concept car Peugeot e-Legend esposta al Salone di Parigi del 2018, con cui condividerà tutta l'innovativa tecnologia. Inoltre, affiancherà altre concept car caratterizzate da denominazioni storiche di coupé del passato, come la Opel Monza Concept presentata al Salone di Francoforte del 2013 e la Opel GT Concept svelata al Salone di Ginevra del 2016.

Ipotesi sulla versione moderna della Manta

Tuttavia, difficilmente sarà prodotta la terza generazione della coupé Opel Manta, allo stesso modo dell'edizione in chiave moderna della Peugeot 504 Coupé come variante in chiave sportiva della 508. Ma la futura fusione tra FCA e PSA potrebbe riaccendere le speranze, dato che la nuova Opel Manta e la Peugeot 508 Coupé potrebbero condividere - ipoteticamente - la piattaforma a trazione posteriore della Alfa Romeo Giulia.