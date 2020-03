Fiat 500e: le foto spia della versione chiusa

Di Tommaso Giacomelli lunedì 23 marzo 2020

La versione chiusa della nuova Fiat 500e, la versione 100% elettrica, è stata sorpresa in una serie di foto spia nel Nord dell'Europa.

La Fiat 500e è già una realtà, nei giorni scorsi è stata presentata in versione Cabrio e in tre allestimenti speciali nelle vie di Milano, prima che l'emergenza Coronavirus impazzasse per tutta la Penisola italiana. Per quanto riguarda la versione chiusa della Fiat 500e, la prima vera elettrica 100% della Casa torinese, manca ancora una presentazione ufficiale, ma nel frattempo sono giunte delle foto spia che hanno ripreso la piccola vettura ecologica in una serie di test su strada pubblica in Scandinavia. Le prove speciali in inverno continua, la citycar italiana è messa alla prova anche sulla neve svedese.



Sorpresa sulle strade

Il muletto che è stato incrociato sulle strada nel Nord Europa è stata individuata con uno spoiler posteriore e per l'antenna sul tetto. Si tratta chiaramente della versione hatchback, come dicono gli anglosassoni, ricoperta da uno strato di mimetizzazione molto scura, che cerca di nascondere ogni dettaglio. Si tratta di un camuffamento utilizzato specialmente nel passato. La berlina della Fiat 500e condividerà tutto con la versione convertibile ad eccezione del prezzo e del tetto fisso, ovviamente. E con il prezzo alto della versione Cabrio, sicuramente la berlina renderà più economico l'acquisto della nuova Fiat 500e, .