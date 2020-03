Audi: il libro da scaricare gratis

Di Junio Gulinelli lunedì 23 marzo 2020

Dal sito web Audi si può scaricare gratuitamente il libro da colorare con i grandi modelli del marchio tedesco





Gli appassionati Audi, tanto i più piccoli come i più grandi, costretti come tutti in questi giorni a passare tante ore a casa per l’emergenza sanitaria del Coronavirus, saranno felici di sapere che la Casa dei Quattro Anelli ha liberato il suo libro di disegni da colorare della ‘Collezione Audi’.



Scarica il libro gratis QUI



L’Audi R8, super sportiva di Ingolstadt, è sicuramente la protagonista di questo libro, ripresa in diverse pagine e da diverse angolazioni. Ma non mancano i modelli classici del brand tedesco, come l’ammiraglia A6, o icone storiche come la mitica Audi Quattro degli Anni ’80 e le primissime auto da corsa del marchio dei Quattro Anelli.