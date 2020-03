Gran Premio di Montecarlo KO per il Coronavirus!

sabato 21 marzo 2020

Gara definitivamente annullata per il 2020. E'la prima volta dal 1954

Dopo l'Australia anche il Gran Premio di Monaco di Formula Uno viene definitivamente annullato per la stagione 2020 a causa dell'emergenza Coronavirus. La corsa, in programma per l'ultimo weekend di Maggio, non potrà disputarsi visto che il "lockdown" imposto anche dalle autorità del Principato non consente l'inizio dei lavori di allestimento del percorso, previsto proprio in questi giorni. Un rinvio della gara è impossibile, dato che l'allestimento del percorso richiede un lungo lasso di tempo e lo slot estivo riservato alle gare europee è drammaticamente ridotto e per di più dovrà includere le gare in Spagna ed Olanda già rinviate. Un altro timore che ha convinto le autorità monegasche a cancellare definitivamente l'evento è nei possibili "casi di importazione" di addetti ai lavori della massima Formula o di appassionati e fans provenienti da zone ad alto rischio, proprio come accaduto in Australia. Una eventualità molto pericolosa, tanto più che proprio nella seconda metà di Maggio, secondo diversi virologi qualificati, il Principato potrebbe uscire dall'emergenza sanitaria. Naturalmente, oltre alla gara di Formula Uno, salta anche il Grand Prix storico in programma dall'8 al 10 Maggio. Probabilmente la gara "vintage" verrà recuperata nel 2021 per poi riprendere la normale cadenza biennale. E'il primo annullamento del Gran Premio di Monaco dal 1954, certamente un gran brutto colpo per una Formula Uno che a questo punto dopo la falsa partenza di Melbourne dovrebbe ripartire da Baku il prossimo 7 Giugno...

