Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2020: slitta a ottobre per Coronavirus

Di Rosario Scelsi venerdì 20 marzo 2020

Posticipato di alcuni mesi il prestigioso Concorso d'Eleganza Villa d'Este, a causa della pandemia da Covid-19

L'emergenza Coronvirus fa slittare in avanti il Concorso d'Eleganza Villa d'Este 2020, inizialmente previsto dal 22 al 24 maggio. L'intenzione è quella di spostarlo ad ottobre, dal 16 al 18 di quel mese, ma gli organizzatori daranno una conferma definitiva più avanti, tenendo conto della situazione relativa alla diffusione del Covid-19.

Il team che gestisce il prestigioso evento lombardo ha assunto la decisione per tutelare gli ospiti e per concorrere alla nobile causa della difesa della salute pubblica, in un momento storico in cui l'emergenza epidemiologica in corso sta mettendo in crisi il sistema sanitario nazionale.

C'è la consapevolezza, negli organizzatori, che spostare la data in avanti potrebbe non garantire la stessa qualità, ma l'obiettivo è quello di soddisfare l'ambizione di produrre ancora una volta una manifestazione in linea con la luminosa reputazione storica del Concorso d'Eleganza Villa d'Este, anche se nell'insolito periodo autunnale.

Sono passati 91 anni dalla prima edizione di questa straordinaria kermesse, sbocciata il 1° settembre 1929. Il rendez-vous è da sempre sulle rive del Lago di Como, in una struttura alberghiera da sogno, dove alcune delle auto d'epoca più belle del mondo si contendono gli ambiti premi in palio. Credo che anche quest'anno sarà così, ma prima dobbiamo sbarazzarci del Coronavirus.