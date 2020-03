Nissan, auto elettriche per contrastare le catastrofi natuarli

Di Francesco Irace venerdì 20 marzo 2020

I Japan Resilience Awards 2020 premiano Nissan Motor Co., Ltd. e 4R Energy per il programma Blue Switch che utilizza le auto elettriche per fronteggiare le catastrofi naturali

In occasione dei Japan Resilience Awards 2020, Nissan Motor Co., Ltd. e 4R Energy sono state premiate dall’Association for Resilience Japan per il loro impegno a favore delle tecnologie elettriche, in particolare per l’impiego delle vetture elettriche come fonti di energia sostitutive in caso di catastrofi naturali.



Progetto Blue Switch

Il riconoscimento premia in particolare il programma Blue Switch, avviato da Nissan a maggio 2018. Il progetto promuove l’impiego dei veicoli elettrici per risolvere problematiche legate alla prevenzione delle catastrofi, alla gestione dell’energia, ai cambiamenti climatici, al turismo e al calo demografico. Negli ultimi due anni oltre 8 milioni di famiglie giapponesi hanno dovuto affrontare almeno un blackout a causa di disastri naturali.

Entro la fine di marzo 2020, Nissan avrà siglato 31 contratti con amministrazioni e aziende locali per permettere l’impiego dei veicoli elettrici durante e dopo queste calamità. I contratti prevedono che le auto elettriche vengano messe a disposizione delle comunità locali e dei cittadini, in modo da utilizzarle come fonte di energia presso centri di evacuazione e strutture di assistenza in caso di blackout legati a disastri naturali. Le vetture vengono assegnate ai governi locali, ma trovano anche impiego nei servizi di car-sharing e nei test drive presso le concessionarie Nissan.



Batterie riconvertite

Nel quadro del proprio impegno per la resilienza, 4R Energy ha sviluppato una batteria fissa riconvertendo le batterie usate da 40 kWh delle auto 100% elettriche Nissan LEAF. L’azienda, una joint venture tra Nissan e Sumitomo Corp., ha inoltre messo a punto un nuovo prodotto che permette di impiegare l’elettricità immagazzinata nei veicoli elettrici tramite la tecnologia V2X (Vehicle-to-Everything). Da settembre, presso alcuni punti vendita 7-Eleven nella prefettura di Kanagawa, sono in corso i test sulle operazioni che sfruttano questo tipo di energia rinnovabile. La nuova tecnologia V2X, sviluppata da 4R Energy insieme a IKS Co., Ltd., arriverà sul mercato entro la fine dell’anno fiscale 2020 con termine al 31 marzo 2021.