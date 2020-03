Nuova Kia Sorento: tutte le caratteristiche della versione europea

Di Dario Montrone giovedì 19 marzo 2020

Ecco la quarta generazione della Kia Sorento, disponibile sul mercato europeo anche nelle inedite versioni Hybrid e Plug-In Hybrid a propulsione ibrida

Quest'anno debutterà sul mercato europeo la nuova Kia Sorento, ovvero la quarta generazione della SUV di medie dimensioni prodotta nell'impianto sudcoreano di Hwasung. Disponibile in dieci colorazioni per la carrozzeria e anche con gli inediti cerchi in lega da 20 pollici di diametro, la nuova SUV media sudcorena misura 481 centimetri in lunghezza e 282 centimetri nel passo, mentre il volume del bagagliaio varia dagli 821 litri di capacità per la configurazione a sette posti ai 910 litri di capienza per la configurazione a cinque posti.

Inoltre, tra le novità della nuova generazione della Kia Sorento figurano il quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, il display touch screen centrale da 10,25 pollici e la modalità di guida Terrain Mode per la trazione integrale AWD. Per quanto riguarda l'abitacolo, saranno disponibili anche gli interni in pelle di colore grigio o nero, oppure bicolore grigio e nero, nonché i pregiati interni in pelle trapuntata Nappa di colore nero.

Anche Hybrid e Plug-In Hybrid

La gamma della nuova Kia Sorento comprenderà il motore diesel 2.2 CRDi da 202 CV di potenza e 440 Nm di coppia massima con il cambio automatico a doppia frizione 8DCT ad otto rapporti, affiancato dall'inedita versione Hybrid a propulsione ibrida da 230 CV di potenza complessiva e 350 Nm di coppia massima, grazie all'abbinamento tra il propulsore a benzina 1.6 T-GDi e l'unità elettrica da 44,2 kW. Inoltre, la Sorento Hybrid prevede anche il cambio automatico a sei rapporti e il pacco delle batterie agli ioni di litio da 1,49 kWh. Entro fine anno, invece, è in programma il debutto dell'altra declinazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida.