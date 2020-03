ASI dona 1 milione di euro per fermare il Coronavirus

Di Rosario Scelsi giovedì 19 marzo 2020

Il 16 marzo è partita la raccolta fondi di ASI e ANCI coordinata dalla cabina di regia "Benessere Italia"

Azione solidale dell'ASI che, insieme ad ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), ha lanciato l'iniziativa benefica "Insieme per fermare il Covid": una raccolta fondi contro il Coronavirus, coordinata da "Benessere Italia", organo di supporto tecnico scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Oltre che del ruolo propulsivo, l'Automotoclub Storico Italiano si è fatta carico di un apporto concreto, in termini economici, con una donazione diretta di un milione di euro in favore della causa, per il contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19 che sta mettendo in ginocchio il nostro paese e il suo sistema sanitario.

La somma erogata dall'ASI deriva dalla riallocazione di fondi inizialmente destinati ad eventi e manifestazioni, ora dirottati con grande senso di altruismo e di responsabilità verso canali a priorità più alta e a carattere d'urgenza, come l'acquisto di respiratori per le terapie intensive ed altri supporti ospedalieri.

In questo modo, l'Automotoclub Storico Italiano e, più in generale, il comparto delle quattro ruote, confermano l'attenzione per il bene comune, in termini molto concreti. Il motorismo storico, del resto, è sempre stato fatto di passione e valori positivi.

Sostenere l'Italia in questa emergenza Coronavirus

Ecco le parole di Alberto Scuro (Presidente ASI): "Tra gli obiettivi primari dell'associazionismo c'è sempre la solidarietà, e il nostro sodalizio, in questo difficile momento, ha voluto esprimere il suo senso di responsabilità e di vicinanza alle istituzioni e alla popolazione italiana con azioni sociali attuate in sinergia con la Cabina di Regia Benessere Italia e ANCI. Invito tutti gli appassionati a dare il loro contributo, grande o piccolo che sia. Daremo il segnale che anche il nostro mondo di passione è vicino al paese in questo momento così delicato".

Tutte le informazioni e le modalità di partecipazione alla raccolta fondi "Insieme per fermare il Covid" (compresa le donazione on line) si trovano sul sito www.fermiamoilcovid.it.