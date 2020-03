BMW X8: nuove indiscrezioni per la Super SUV coupé

Di Dario Montrone mercoledì 18 marzo 2020

Esteticamente, la Super SUV coupé BMW X8 rappresenterà la variante sportiva della X7 e potrebbe avere lo stesso stile della compatta X2.



La nuova BMW X8, inedita Super SUV coupé del costruttore bavarese, torna a far parlare di sé. Nota anche come modello G09, la variante sportiva della BMW X7 sarà svelata nel secondo semestre del prossimo anno, mentre la commercializzazione sul mercato europeo partirà nel corso del 2022.

Esteticamente, l'inedita Super SUV coupé BMW X8 sarà riconoscibile per lo stile in linea con la compatta SUV coupé BMW X2, dato che il tetto non sarà spiovente come per la SUV coupé BMW X4 di medie dimensioni e la SUV coupé BMW X6 di grandi dimensioni. Inoltre, il frontale sarà caratterizzato da fari sottili e calandra di grandi dimensioni, ma il design sarà simile alla BMW Concept 4 da cui deriverà la nuova BMW Serie 4. L'abitacolo, invece, avrà la configurazione a cinque posti, ma sarà disponibile anche l'opzione con soli quattro sedili sportivi singoli.

Solo in configurazione ibrida

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la gamma della nuova BMW X8 comprenderà solo versioni M Performance, come la M45e a propulsione ibrida Plug-In da circa 500 CV di potenza complessiva e la M50i a propulsione ibrida 'mild hybrid' da 48V con la motorizzazione a benzina 4.4i V8 M TwinPower Turbo da 600 CV di potenza, entrambe dotate anche della trazione integrale xDrive.