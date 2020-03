Coronavirus, anche Porsche ferma la sua attività produttiva

Di Francesco Irace mercoledì 18 marzo 2020

Il brand tedesco fa sapere che è prevista una sospensione delle attività per un periodo iniziale di due settimane

Anche Porsche, come tanti altre Case automobilistiche, decide di fermare la propria attività produttiva a causa del Coronavirus. Nello specifico, il brand tedesco fa sapere che è prevista una sospensione delle attività per un periodo iniziale di due settimane.



Tutelare i lavoratori e calo della domanda

Si tratta di un’azione volta in primo luogo a tutelare i lavoratori, ma anche necessaria considerate le interruzioni verificatesi lungo le catene di fornitura globali che non consentono più un regolare svolgimento della produzione. Al tempo stesso, Porsche si prepara ad affrontare un calo della domanda e, con questa decisione, intende tutelare la propria solidità finanziaria. Lo stabilimento principale di Zuffenhausen e l’unità produttiva di Lipsia chiuderanno dunque i battenti a partire da sabato prossimo (21 marzo 2020). Queste misure sono state adottate come parte di un regolare processo e in accordo con i rappresentanti sindacali degli stabilimenti.



"Non si possono fare previsioni"

“Adottando queste misure, la nostra Azienda contribuisce a tutelare i lavoratori e a ridurre la diffusione del coronavirus. Non è ancora possibile sapere quali saranno le conseguenze effettive. È dunque prematuro fare delle previsioni. Quel che è certo è che il 2020 sarà un anno molto impegnativo,” ha dichiarato Oliver Blume, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Porsche AG. “Questa pandemia potremo superarla solo agendo insieme e adottando misure rigorose”. Vista la situazione, Porsche adempie alle sue responsabilità imprenditoriali e sociali e di conseguenza sospende la produzione. Oltre a sospendere la produzione, Porsche ha deciso di intensificare altre misure: ad esempio, sono stati sospesi i viaggi di lavoro, è stata estesa la modalità di smart-working e le riunioni si terranno per ora solo mediante collegamento telefonico o video.