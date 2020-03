Ecco il sound della BMW i4 Concept, l'anti-Tesla Model 3 da oltre 500 CV

Di Junio Gulinelli mercoledì 18 marzo 2020

BMW ha rilasciato un video in cui racconta come è stato sviluppato il sound della berlina elettrica che arriverà nel 2021





A inizio marzo BMW aveva svelato la nuova i4 Concept, l’ultimo anticipo della prossima elettrica della Casa bavarese. Oggi da Monaco hanno svelato il sound della berlina elettrica che sfiderà direttamente sui mercati di tutto il mondo la leader del segmento, la Tesla Model 3.

Sulle note di Hans Zimmer

A mettere insieme le note della colonna sonora della BMW i4 ci ha pensato niente meno che Hans Zimmer, compositore della colonna sonora di film cult come Il Re Leone, Il Gladiatore, L’ultimo Samurai o più recentemente Dunkerque, Interstellar o 12 anni di schiavitù.

BMW, cosciente dell’importanza del ruolo del sound di un’auto per il piacere di guida, ha dato forma a un repertorio di suoni che accompagnano diverse funzioni dell’auto, dall'avvio e lo spegnimento delle powertrain a zero emissioni, passando per l’apertura delle porte o al suono speciale che attiva la modalità Sport.

Oltre 500 CV e fino a 600 km di autonomia

Dal punto di vista meccanico la BMW i4 mette offre al guidatore ben 530 CV di potenza e può contare sull’appoggio di batterie agli ioni di litio da 80 kWh con un’autonomia fino a 600 km secondi il ciclo di omologazione WLTP.

Durante il 2021 dovremmo vedere la nuova BMW i4 entrare in produzione. Solo allora avvederemo quanto del prototipo di cui stiamo parlando ora sarà trasmetto alla versione definitiva…