Coronavirus, ecco il nuovo modello di autocertificazione per spostarsi

Di Francesco Irace martedì 17 marzo 2020

Cambia il modello da scaricare sul sito del Ministero dell'Interno. Maggiori restrizioni per chi è in quarantena

Aumentano le restrizioni a causa del Coronavirus e cambia anche il modello di autocertificazione. Il nuovo modello è stato appena reso disponibile dal Ministero dell'Interno – scarica qui – e rispetto al precedente aggiunge una voce per cui il dichiarante afferma sotto la sua piena responsabilità di non essere mai stato positivo e di non essere sottoposto a quarantena per qualche motivo.

L’aggiunta si è resa necessaria anche a causa delle migliaia di casi di denunce dei giorni scorsi su persone che sono state fermate per motivi non contemplati dalle nuove disposizioni governative. È possibile scaricare il nuovo modulo dal sito del Ministero dell'Interno, cliccando qui.

Ricordiamo a tutti che l'autocertificazione è un modello obbligatorio che bisogna mostrare alle Forze dell'Ordine in caso di controllo che dimostra che ci si sta muovendo per motivi strettamente necessari (lavoro, salute, spesa). Tuttavia anche qualora non foste in possesso di un modello già firmato al momento del controllo, gli agenti sono tenuti a fornirne uno da compilare sul posto.